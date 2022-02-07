Португалія спростила правила в'їзду для туристів: що змінилося

В країні вакциновано 90% громадян.

Португалія послабила обмеження для мандрівників-власників європейських COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Також читайте Українці почали частіше подорожувати: які країни були найпопулярнішими 2021 року

Лісабон від 7 лютого скасував для туристів вимогу, за якої вони мали надавати негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус перед в'їздом до країни. До слова, від грудня країна вимагала, аби іноземці віком від 12 років перед в'їздом робили тест, незалежно від статусу щеплення.

Слід зауважити, COVID-cертифікат Єврооюзу свідчить про те, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

До слова, наразі в Португалії повністю вакциновані 90% населення.

Як повідомлялося, Євросоюз змінив правила в'їзду для туристів від 1 лютого 2022-го. Ключовим став індивідуальний санітарний статус мандрівника, а не епідеміологічна ситуація у країні. За новими правилами, насамперед дивитимуться на документи туриста. Нові правила застосовуватимуть до пересування людей територією ЄС, якщо вони приїхали з країн, де вірус циркулює не на дуже високому рівні.

Читайте також:

Німеччина посилила правила в'їзду для українців: кого пускатимуть і за яких умов