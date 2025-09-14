ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Природна аномалія Львівщини: у лісах з’явилася справжня пустеля

Незвична природна аномалія розташована біля села Ражнів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Бродівська Сахара

Бродівська Сахара / © wikipedia

Посеред мальовничих лісів Львівщини розташована справжня аномалія природи — піщана місцевість, яку називають «Бродівською Сахарою». Ця територія різко контрастує з навколишнім середовищем і нагадує маленьку пустелю серед зеленого краю.

Про це пише 24 канал.

Це невелика пустеля, яка простягається на площі близько 5 гектарів у Бродівському районі, неподалік села Ражнів.

Особливість цієї території полягає в різкому контрасті: довкола — густі ліси та озера, а посередині — справжні піщані бархани. Виявили пустелю лише у 2020 році, коли в рамках досліджень Національного природного парку «Північне Поділля» спеціалісти натрапили на унікальну ділянку.

Зараз це місце активно відвідують туристи. Щоб дістатися сюди, слід спершу приїхати до міста Броди, а далі — рухатися до Ражнева. Від села до пустелі веде пішохідний маршрут через ліс.

Відвідати «Бродівську Сахару» можна як у складі туристичних груп, так і самостійно. Екскурсії сюди організовують кілька компаній, але багатьом мандрівникам подобається досліджувати пустелю без посередників. Оптимальний час для поїздки — весна та осінь: спека не надто виснажує, а краєвиди залишають незабутнє враження.

Окрім мальовничих барханів, ця територія приховує й іншу цікавинку — рідкісні рослини, що виростають у піщаному середовищі. Це робить пустелю цінною природною пам’яткою, а тому відвідувачам слід бути особливо обережними, щоб не зашкодити її крихкій екосистемі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Одеська область через зміну клімату у майбутньому дійсно може стати пустелею. Проте поки невідомо, коли це відбудеться.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie