Природна аномалія Львівщини: у лісах з’явилася справжня пустеля

Бродівська Сахара / © wikipedia

Посеред мальовничих лісів Львівщини розташована справжня аномалія природи — піщана місцевість, яку називають «Бродівською Сахарою». Ця територія різко контрастує з навколишнім середовищем і нагадує маленьку пустелю серед зеленого краю.

Про це пише 24 канал.

Це невелика пустеля, яка простягається на площі близько 5 гектарів у Бродівському районі, неподалік села Ражнів.

Особливість цієї території полягає в різкому контрасті: довкола — густі ліси та озера, а посередині — справжні піщані бархани. Виявили пустелю лише у 2020 році, коли в рамках досліджень Національного природного парку «Північне Поділля» спеціалісти натрапили на унікальну ділянку.

Зараз це місце активно відвідують туристи. Щоб дістатися сюди, слід спершу приїхати до міста Броди, а далі — рухатися до Ражнева. Від села до пустелі веде пішохідний маршрут через ліс.

Відвідати «Бродівську Сахару» можна як у складі туристичних груп, так і самостійно. Екскурсії сюди організовують кілька компаній, але багатьом мандрівникам подобається досліджувати пустелю без посередників. Оптимальний час для поїздки — весна та осінь: спека не надто виснажує, а краєвиди залишають незабутнє враження.

Окрім мальовничих барханів, ця територія приховує й іншу цікавинку — рідкісні рослини, що виростають у піщаному середовищі. Це робить пустелю цінною природною пам’яткою, а тому відвідувачам слід бути особливо обережними, щоб не зашкодити її крихкій екосистемі.

