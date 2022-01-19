Ryanair запускає більше десятка нових маршрутів з аеропортів України: перелік і дати рейсів

Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії.
Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року. Їх запустять від 27 березня після переходу країни на літній час.
Про це пише avianews.com.
Повідомляється, що найбільше нових напрямків отримає Львів. З Борисполя й Одеси Ryanair відкриє по три нові маршрути, з Херсона — один.
Загальна частота польотів усіма заявленими новими маршрутами з України складе 28 рейсів на тиждень.
Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії. Він включає 90 маршрутів із загальною частотою понад 230 польотів на тиждень.
Загальна кількість маршрутів Ryanair з аеропортів України у літньому розкладі 2022 року:
- Бориспіль — 38 маршрутів;
- Львів — 27 маршрутів;
- Одеса - 16 маршрутів;
- Харків — 6 маршрутів;
- Херсон — 3 маршрути.
Нові рейси з Києва:
- Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 4 рази на тиждень;
- Корфу (Керкіра): від 7 червня, 1 раз на тиждень;
- Стокгольм (Арланда): від 29 березня, 2 рази на тиждень;
Нові рейси зі Львова:
- Барселона: від 27 березня, 2 рази на тиждень;
- Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 2 рази на тиждень;
- Гданськ: від 27 березня, 3 рази на тиждень;
- Нюрнберг: від 30 березня, 2 рази на тиждень;
- Стокгольм (Арланда): від 27 березня, 2 рази на тиждень;
- Загреб: від 27 березня, 2 рази на тиждень;
Нові рейси з Одеси:
- Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 2 рази на тиждень;
- Лондон (Станстед): від 27 березня, 2 рази на тиждень;
- Венеція (Марко Поло): від 27 березня, 2 рази на тиждень;
Нові рейси з Херсона:
- Варшава (Модлін): від 28 березня, 2 рази на тиждень;
У своїй заяві Ryanair вказує, що запустити нові рейси допомогло підписання угоди про відкрите небо між Євросоюзом і Україною.
Нагадаємо, іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.
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