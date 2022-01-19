Ryanair запускає більше десятка нових маршрутів з аеропортів України: перелік і дати рейсів

Ryanair запускає більше десятка нових маршрутів з аеропортів України: перелік і дати рейсів

Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії.

Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року. Їх запустять від 27 березня після переходу країни на літній час.

Про це пише avianews.com.

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Повідомляється, що найбільше нових напрямків отримає Львів. З Борисполя й Одеси Ryanair відкриє по три нові маршрути, з Херсона — один.

Загальна частота польотів усіма заявленими новими маршрутами з України складе 28 рейсів на тиждень.

Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії. Він включає 90 маршрутів із загальною частотою понад 230 польотів на тиждень.

Загальна кількість маршрутів Ryanair з аеропортів України у літньому розкладі 2022 року:

Бориспіль — 38 маршрутів;

Львів — 27 маршрутів;

Одеса - 16 маршрутів;

Харків — 6 маршрутів;

Херсон — 3 маршрути.

Нові рейси з Києва:

Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 4 рази на тиждень;

Корфу (Керкіра): від 7 червня, 1 раз на тиждень;

Стокгольм (Арланда): від 29 березня, 2 рази на тиждень;

Нові рейси зі Львова:

Барселона: від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Гданськ: від 27 березня, 3 рази на тиждень;

Нюрнберг: від 30 березня, 2 рази на тиждень;

Стокгольм (Арланда): від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Загреб: від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Нові рейси з Одеси:

Брюссель (Шарлеруа): від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Лондон (Станстед): від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Венеція (Марко Поло): від 27 березня, 2 рази на тиждень;

Нові рейси з Херсона:

Варшава (Модлін): від 28 березня, 2 рази на тиждень;

У своїй заяві Ryanair вказує, що запустити нові рейси допомогло підписання угоди про відкрите небо між Євросоюзом і Україною.

Нагадаємо, іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.

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