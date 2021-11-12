Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів з України

Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів з України

Станом на 12 листопада для українців відкритими є 12 країн ЄС.

Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для подорожей українців. Так, Франція та Словаччина залишилися відкритими для туристів з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

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Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що українці до Франції можуть в'їжджати, якщо щеплені вакцинами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson. Водночас вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів від часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів від часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. Для контролю на кордоні вимагають надати тільки документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на COVID-19.

Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції тільки за умови надання документу, що підтверджує "нагальну необхідність" в’їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в’їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 10-денної самоізоляції.

У Словаччині, окрім COVID-картки ЄС, або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються, зокрема й у застосунку "Дія", за умови, що такий сертифікат містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами. Також людина вважається вакцинованою, якщо минуло принаймні 14 днів, але не більше, ніж 12 місяців, після отримання останньої рекомендованої дози щеплення.

Українці можуть відвідувати Словаччину, якщо щеплені такими вакцинами: BioNTech і Pfizer (Comirnaty), Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), AstraZeneca (нова назва Vaxzevria); Johnson & Johnson/Janssen, Pharmaceuticals (COVID-19 Vaccine Janssen); Covaxin (від індійської компанії Bharat Biotech); Sinopharm (китайська вакцина Sinopharm); Sinovac – CoronaVac (виробництво Sinovac Biotech).

Усі умови в'їзду до країн ЄС та світу читайте за посиланням.

Таким чином, станом на 12 листопада для українців відкритими є 12 країн ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Ірландія, Швеція, Франція та Словаччина.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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