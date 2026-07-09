Що можна з’їсти у Непалі за 29 гривень: українка показала бюджетний сніданок

Дешевий сніданок у Непалі / © unsplash.com

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Українці, які мають змогу подорожувати під час війни, охоче діляться своїми цікавими відкриттями за кордоном у соціальних мережах. Так, мандрівниця Олександра показала, що побачила у Непалі і як там можна поснідати за 29 гривень.

Про це дівчина розповіла у своєму TikTok.

Що можна з’їсти у Непалі за 29 гривень: огляд від блогерки

Українська мандрівниця Олександра поділилася досвідом бюджетного сніданку в самому центрі столиці Непалу. Дівчина показала вулиці та міське життя Катманду.

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«Я в Непалі, в руках у мене 100 рупій, що за сьогоднішнім курсом означає 29 грн. І подивімось разом, чим за ці гроші ми зможемо поснідати», — каже дівчина.

На сніданок дівчина вирушила з купюрою у 100 непальських рупій — це близько 29 гривень. Мандрівниця зауважила: багатьом глядачам може здатися, що вона знімає занедбану околицю, проте саме так виглядає центральна частина столиці.

«Критерій вибору місця в мене не змінюється. Всередині сиділо дуже багато місцевих. Принаймні, минулого разу їх було багато».

Сам заклад для сніданку справив на туристку неоднозначне враження. Через старий ремонт, обдерті стіни та максимально простий інтер’єр дівчина порівняла його з в’язничною їдальнею і зізналася, що спершу їй було навіть трохи страшно замовляти їжу.

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За 100 рупій Олександра обрала традиційну непальську страву — момо. Це місцевий аналог вареників чи пельменів, до якого безкоштовно додають два види соусу: горіховий та гострий.

У закладі пропонують лише три варіанти начинки на вибір: курятину, м’ясо бика або вегетаріанський мікс. Порція складається з 10 великих штук, що, за оцінкою дівчини, є доволі ситним і достойним варіантом за ці гроші.

Також блогерка звернула увагу на кілька цікавих деталей. Зокрема, купюра у 100 непальських рупій вирізняється естетичним дизайном — на ній зображені індійський носоріг та вид на Еверест.

А ще вона розповіла, що на виході з закладу відвідувачі можуть безкоштовно взяти сушену місцеву траву, яку в Непалі традиційно використовують для освіження подиху.

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Ціни на продукти у Німеччині та в Україні: порівняння

Нагадаємо, блогер вирішив перевірити різницю в цінах на продукти, зробивши однакові закупівлі в супермаркетах України та Німеччини. В першому порівнянні український кошик виявився дорожчим — 6266 грн проти 5458 грн через суттєво вищу вартість риби, молочних продуктів і деяких овочів.

Зокрема, лосось, сир та масло в Україні коштували майже вдвічі більше. Проте за скоригованого грамажу український чек виявився дешевшим на 426 грн завдяки доступнішим цінам на м’ясо, картоплю, цукор, яблука та хліб. Загалом блогер підсумував, що базовий рівень цін в обох країнах є приблизно однаковим.

Головна відмінність полягає у купівельній спроможності населення. За середньої зарплати в Україні близько 24 тисяч гривень та в Німеччині — 134 тисячі гривень, одна закупівля продуктів поглинає близько 14% місячного доходу українця проти лише 3% у німця. У підсумку кожен похід до супермаркету відносно рівня доходів обходиться українцю в середньому вп’ятеро дорожче.

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