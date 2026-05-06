Що не можна везти до Польщі 2026 року: нові заборони на кордоні для українців

На кордоні з Польщею почастішали випадки, коли польські прикордонники змушують викидати вміст валіз українців через те, що вони завозять заборонені речі чи продукти. Що не можна везти до Польщі 2026 року?

Українка розповіла, які речі та продукти не можна завозити через польський кордон.

Що не можна везти через Польщу 2026 року: список заборонених речей і продуктів

Користувачка розповіла у соцмережах, які речі категорично не можна завозити до Польщі під час перетину кордону. Насамперед під суворою забороною до ввезення на територію Польщі з України м’ясні та молочні продукти.

Також не можна везти із собою кисломолочну продукцію, фрукти та овочі, в яких є насіння чи кісточка всередині.

Не можна везти із собою такі продукти:

сосиски;

ковбаси;

сало;

м’ясо;

молоко;

згущене молоко;

кефір;

йогурти;

кисломолочний сир;

твердий сир;

яблука;

груші;

помідори;

огірки.

Якщо у вас є такі продукти, їх потрібно з’їсти до проходження прикордонно-митного контролю, інакше їх конфіскують та викинуть.

Також під забороною до ввезення рецептурні ліки, якщо у вас немає рецепта на них із собою.

«Щодо алкоголю: можна везти 1 л міцного або 2 л слабоалкогольних напоїв. Також до 16 л пива», — пояснює жінка.

Цигарки та стіки — максимум 2 пачки або до 40 штук.

Цукерки, вафлі та снеки брати із собою можна. Але краще везти їх у невеликій кількості, аби прикордонники та митники не подумали, що ви збираєтеся їх продавати за кордоном.

Із собою варто взяти готівку — її можуть перевірити на кордоні. Кожна країна має свої вимоги щодо кількості готівки.

Українці не можуть виїжджати з Польщі доки не закриють тимчасовий захист

Українці, які планують повернутися додому або переїхати до іншої країни, мають офіційно відмовитися від тимчасового захисту в Польщі. Для цього необхідно подати заяву до місцевої адміністрації (гміни) за місцем перебування та закрити банківські рахунки.

Ті, хто отримував соціальні виплати, повинні додатково повідомити про виїзд ZUS (через платформу PUE або особисто).

Важливо врахувати, що виїзд до України на термін понад 30 днів автоматично анулює статус UKR (PESEL змінюється на NUE). Якщо ви плануєте отримати прихисток в іншій державі, відмова від польського статусу є обов’язковою умовою.

