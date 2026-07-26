Що не можна вивозити з Туреччини, де варто торгуватися і як не стати жертвою шахраїв

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Якщо ви збираєтеся на відпочинок до Туреччини, потрібно освіжити у пам’яті головні правила безпечної подорожі. Оскільки менталітет, законодавство і суспільні норми поведінки в Україні та Туреччині багато в чому відрізняються, розповімо про те, чи варто торгуватися, яку валюту краще використовувати і що в жодному разі не можна вивозити з країни, аби не отримати штраф чи кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє Interia Kobieta.

Правила подорожі до Туреччини: як поводитися українцям, аби не натрапити на неприємнощі

Оскільки Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків відпочинку, потрібно зважати на місцеві правила і традиції, аби країна і далі приймала туристів з розпростертими обіймами. Насправді правил не так багато, але всі вони дуже важливі.

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Торік Туреччина прийняла рекордні майже 64 мільйони гостей з усього світу. Цьогоріч динаміка навіть зростає. Більше туристів приїздить лише до Іспанії та Італії. Привабливість турецьких курортів зумовлена розширеною системою All Inclusive, співвідношенням ціни та якості в готелях і коротким перельотом.

Водночас експерти застерігають від значної кількості ризиків і шахрайських схем, із якими відпочивальники стикаються під час шопінгу.

Фахівці радять заздалегідь підготувати готівку у місцевій валюті. Використовувати євро чи долари на місцевих базарах, у супермаркетах не варто, оскільки для вас курс буде вкрай невигідним. Наявність турецьких лір у кишені дозволить уникнути зайвих витрат.

Торгівля на ринках є частиною місцевої культури, а початкова ціна, яку озвучує вам продавець, передбачає те, що ви маєте з ним поторгуватися. Якщо ви не торгуєтеся і купуєте відразу, це може сприйматися місцевими дивно. Не можна торгуватися у супермаркетах, ресторанах та місцях, де ціна на послуги фіксована.

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Також покупцям не рекомендують брати товар до рук без попереднього уточнення ціни та не розраховуватися карткою без перевірки суми на терміналі.

Що не можна вивозити з Туреччини

З подорожі завжди хочеться привезти рідним подарунки, а собі — щось корисне для побуту чи сувеніри на згадку. Проте вивозити з Туреччини можна не все, є суворі обмеження.

Насамперед з країни не можна вивозити антикваріат та предмети старовини, що старші за 100 років. Також не можна купувати та вивозити з Туреччини об’єкти культурної та історичної спадщини. Це суворо заборонено законами країни й передбачає кримінальну відповідальність аж до ув’язнення.

Також під забороною вивезення вироби зі шкіри диких тварин, мінерали, мушлі та корали.

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Важливо знати і те, що купівля підробок брендового одягу чи аксесуарів у великих обсягах для ввезення до країн ЄС є нелегальною та карається штрафами або позбавленням волі. Купити для себе можна лише кілька речей.

На територію ЄС заборонено ввозити будь-які м’ясні продукти з Туреччини через відсутність відповідних санітарних сертифікатів.

У великих обсягах не можна вивозити і турецький чай — не більше 1 кг на особу.

Шахрайство та крадіжки

Експерти також попереджають про ризики під час оформлення передплат на товари з подальшою доставкою. На туристичних форумах регулярно з’являються повідомлення про схеми, коли продавці беруть аванс за великогабаритні речі (наприклад, шуби) та обіцяють надіслати їх поштою, після чого зникають або вимагають повну оплату без відправки товару.

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Окрім цього, у місцях великого скупчення людей продовжують діяти кишенькові злодії. Для захисту майна відпочивальникам рекомендують тримати сумки та рюкзаки перед собою, ховати цінні речі у внутрішні кишені й критично ставитися до нав’язливої допомоги з боку сторонніх осіб.

Яких страв на шведському столі варто уникати

Нагадаємо, під час літнього відпочинку в готелях із системою «шведський стіл» клінічна дієтологиня Роксана Шрода застерігає від вибору деяких популярних продуктів.

Зокрема, фахівчиня рекомендує уникати соків із диспенсерів через високий вміст цукру, сосисок із великою кількістю солі й фосфатів, яєчні з підігрівачів, яку часто готують із яєчного порошку, а також солодких пластівців і випічки, що провокують коливання рівня цукру в крові й швидку втому.

Натомість для збалансованого сніданку експертка радить обирати позиції, багаті на білок і клітковину: цілозерновий хліб або хліб на заквасці, варені яйця, сири, місцеві м’ясні делікатеси, свіжі овочі та фрукти.

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Водночас аналітики зазначають, що популярність форматів All Inclusive поступово знижується. Згідно з дослідженням «Barometr Providenta», мандрівники все частіше обирають самостійно організовані подорожі та дослідження нових місць замість пасивного відпочинку біля готельного басейну.

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