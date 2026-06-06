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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
3 хв

Штраф — 2500 євро: біженка з України розповіла про суворі правила в Німеччині та як не втратити гроші

Що потрібно знати про побутові правила сортування сміття в Німеччині та вимоги до різних відходів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
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Контейнери для сортування відходів

Контейнери для сортування відходів / © Pixabay

У Німеччині діють суворі правила сортування сміття, а за порушення вимог щодо поводження з відходами можуть загрожувати штрафи.

Про це розповіла біженка Людмила Русіна у своєму дописі у Tik Tok.

Побутові відходи: куди що викидати

«І сьогодні рествюль або хауснюль, і це чорний або сірий контейнер залежно від регіону. Сюди викидаємо старе взуття, старий одяг, який неможливо переробити. Якщо одяг ще можна переробити, його обов’язково треба кидати в спеціальний контейнер. Сюди викидаємо сміття від пилососа, у тому числі мішки від пилососа. Сюди викидаємо відходи від котячого туалету й окурки. Гігієнічні засоби, такі як прокладки, тампони — сюди. Вушні палички теж сюди», — поділилася деталями Людмила.

За її словами, брудні серветки або паперові рушники теж викидаємо сюди.

«Пакувальний брудний папір викидаємо сюди теж. Розбитий фарфор, у мене ще цілий, але якщо розбитий — сюди», — каже жінка.

Щодо медикаментів

«Медикаменти, увага, якщо от такі от пігулочки, викидати ні в якому випадку не можна їх в унітаз. Ми їх викидаємо в господарське сміття, а упаковочку від них — в інший бак. Що не можна викидати сюди? Це теж, до речі, викидаємо», — каже біженка.

Батарейки, акумуляторні батареї

За її словами, батарейки, акумуляторні батареї, старі електроприлади, шталь-пательні — їх теж важливо викидати в пункт прийому відходів.

«Якщо вона в нормальній якості, то можна її комусь віддати або покласти біля смітника, її заберуть», — повідомила вона.

Спостережливі сусіди

Людмила розповіла, що потрібно все викидати правильно, бо сусіди завжди спостережливі в Німеччині.

«Вони дуже дбають про екологію, тож незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Щоб уникнути штрафів, робіть це правильно», — резюмувала вона.

Правила для українців за кордоном — останні новини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЄС обговорюють зміни до системи тимчасового захисту для українських біженців, яку можуть продовжити до 2028 року, але в оновленому вигляді. Польща виступає за те, щоб українські чоловіки призовного віку, які не можуть легально виїхати з України, не отримували особливих умов захисту в Євросоюзі. Також Варшава підтримує поступовий перехід від спеціальних пільг для українців до загальних правил міграції.

У Євросоюзі загалом визнають, що цей механізм був тимчасовим і потребує змін, тому готують перехідну стратегію: заміну статусів на національні дозволи на проживання з подальшим можливим поверненням людей в Україну після завершення війни.

Окрім того, у Чехії, починаючи з 2027 року, планують змінити правила для українських біженців, щоб посилити контроль за перебуванням і отриманням допомоги. Уряд вже схвалив відповідні законодавчі поправки, які ще має розглянути парламент.

Нові правила передбачають можливе скасування дозволу на проживання, якщо людина тривалий час перебуває поза межами Шенгенської зони, а також вимогу перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць для отримання гуманітарних виплат. При цьому короткі поїздки за кордон залишаться дозволеними. Мета змін — зменшити зловживання системою підтримки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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