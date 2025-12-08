Швеція пропонує безкоштовне проживання в лісовій хатині: є лише одна умова

Лісова хатина / © Фото з відкритих джерел

У шведському окрузі Сконе стартувала незвичайна туристична ініціатива: мандрівники можуть безкоштовно пожити в лісовій хатині кілька днів. Головна умова — дотримуватися тиші, адже надто гучні звуки призводять до припинення перебування.

Про це повідомляє Travel and Tour World.

Для участі відібрали три пари претендентів із Данії, Німеччини та Великої Британії. Загалом на конкурс надійшло понад 200 заявок із 30 країн.

"За ці дні в будиночку я відчула себе настільки спокійною і повною сил, що тепер хочу знайти таке саме місце для себе та своєї родини", — ділиться досвідом Йоганна Гольм із Німеччини.

Керівник проєкту Жозефіна Нордгрен пояснює, що тиша та контакт із природою допомагають відновитися після стресу, покращують концентрацію та сон, а також зміцнюють психічне та фізичне здоров’я.

Visit Skåne зазначає, що ініціатива демонструє, як сучасні подорожі можуть бути спокійними та корисними для самопочуття, підкреслюючи цінність тиші як ресурсу для добробуту та розвитку стійкого туризму.

Нагадаємо, раніше пара з Великої Британії поділилася зворушливою історією про те, як орендований будиночок у віддаленому Девоні став їхньою тихою гаванню та допоміг пережити нелегкий час у житті.