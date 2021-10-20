Синоптики розповіли, якою буде погода на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

Синоптики розповіли, якою буде погода на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

На яких курортах туристам варто очікувати багато сонечка, тепла, а де – дощі та похолодання.

Синоптики розповіли про погоду на другу половину жовтня на відомих курортах. Так, цього тижня в Єгипті на курортах Червоного моря очікується суха погода. Вночі буде похолодання, а вранці - тумани. Хоча на півдні країни синоптики прогнозують спеку.

Про це інформують місцеві видання.

Погода на відомих курортах Єгипту

За прогнозами синоптиків, в курортних регіонах Шарм-ель-Шейх і Хургада зміни погоди не будуть відчутними. Однак туристів попереджають про сильний вітер, через це можливі хвилі аж до 3 метрів. За інформацією windy.com, температура повітря у морі біля берегів Шарм-ель-Шейха становитиме +28 градусів, біля пляжів Хургади – +27 градусів, в Марса-Аламі – +28 градусів тепла. До кінця жовтня в Єгипті буде сонячно.

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Якою буде погода в Туреччині

В Туреччині на узбережжі Середземного моря прогнозують теплу, сонячну погоду. Через сприятливі погодні умови турецькі готельєри вирішили продовжити туристичний сезон 2021 до 10 листопада. Біля берегів Аланії море у жовтні прогріється до +26 градусів, в Анталії – до +25 градусів, в Мармарисі – до +24 градусів, в Бодрумі – до +23 градусів, у Фетхіє (Олюденіз) – +24 градусів. В кінці місяця варто чекати похолодання - +23 вдень і +11 вночі. Також в останні дні жовтня передбачаються дощі.

Погода на Кіпрі, Мадейрі та ОАЕ

У жовтні на Кіпрі вода в морі прогріється до +25 градусів, в ОАЕ – до +32 градусів, на острові Мадейра (Поргугалія) в Атлантичному океані – до +24 градусів. Найспекотніше буде в ОАЕ – 33-36 градусів, а найпрохолодніше – на острів Мадейра (+24-26 градусів).

Тропічне літо у Мексиці, Домінікані, на Мальдівах

В більшості спекотних курортних країн до жовтня очікується комфортна погода. На Мальдівах температура повітря вдень 30-31 градус. Погода на курортах в Танзанії - +28-30 градусів вдень, переважно яскраво, без дощів. В Домінікані температура повітря буде 30-32 градуси, однак можливі опади. В Мексиці на курорті Канкун варто очікувати +29-31 градус. Як зазначають синоптики, тут можуть періодично лити тропічні зливи.

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