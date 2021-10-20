Синоптики розповіли, якою буде погода на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

На яких курортах туристам варто очікувати багато сонечка, тепла, а де – дощі та похолодання.
Синоптики розповіли про погоду на другу половину жовтня на відомих курортах. Так, цього тижня в Єгипті на курортах Червоного моря очікується суха погода. Вночі буде похолодання, а вранці - тумани. Хоча на півдні країни синоптики прогнозують спеку.
Про це інформують місцеві видання.
Погода на відомих курортах Єгипту
За прогнозами синоптиків, в курортних регіонах Шарм-ель-Шейх і Хургада зміни погоди не будуть відчутними. Однак туристів попереджають про сильний вітер, через це можливі хвилі аж до 3 метрів. За інформацією windy.com, температура повітря у морі біля берегів Шарм-ель-Шейха становитиме +28 градусів, біля пляжів Хургади – +27 градусів, в Марса-Аламі – +28 градусів тепла. До кінця жовтня в Єгипті буде сонячно.
Якою буде погода в Туреччині
В Туреччині на узбережжі Середземного моря прогнозують теплу, сонячну погоду. Через сприятливі погодні умови турецькі готельєри вирішили продовжити туристичний сезон 2021 до 10 листопада. Біля берегів Аланії море у жовтні прогріється до +26 градусів, в Анталії – до +25 градусів, в Мармарисі – до +24 градусів, в Бодрумі – до +23 градусів, у Фетхіє (Олюденіз) – +24 градусів. В кінці місяця варто чекати похолодання - +23 вдень і +11 вночі. Також в останні дні жовтня передбачаються дощі.
Погода на Кіпрі, Мадейрі та ОАЕ
У жовтні на Кіпрі вода в морі прогріється до +25 градусів, в ОАЕ – до +32 градусів, на острові Мадейра (Поргугалія) в Атлантичному океані – до +24 градусів. Найспекотніше буде в ОАЕ – 33-36 градусів, а найпрохолодніше – на острів Мадейра (+24-26 градусів).
Тропічне літо у Мексиці, Домінікані, на Мальдівах
В більшості спекотних курортних країн до жовтня очікується комфортна погода. На Мальдівах температура повітря вдень 30-31 градус. Погода на курортах в Танзанії - +28-30 градусів вдень, переважно яскраво, без дощів. В Домінікані температура повітря буде 30-32 градуси, однак можливі опади. В Мексиці на курорті Канкун варто очікувати +29-31 градус. Як зазначають синоптики, тут можуть періодично лити тропічні зливи.
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