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SkyUp анонсував нові рейси з українського міста до 11 країн: коли і куди можна дешево полетіти

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SkyUp анонсував нові рейси з українського міста до 11 країн: коли і куди можна дешево полетіти

Рейси здійснюватимуться до Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії.

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск нових маршрутів на літо-2022 з міста Харків. 

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Харків".

У маршрутну мережу увійшли 13 регулярних напрямків до 11 країн. Авіакомпанія літатиме до Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії.

Нові літні напрямки з Харкова до Європи:

  1. Барселона – з 29 квітня щовівторка та п'ятниці (від 2 873 гривень);
  2. Братислава – з 29 квітня щопонеділка та п'ятниці (від 1 740 гривень);
  3. Тіват – з 30 квітня щопонеділка, середи та суботи (від 3 355 гривень);
  4. Ларнака – з 1 травня щонеділі (від 2 222 гривень);
  5. Прага – з 5 травня щочетверга та неділі (від 1 740 гривень);
  6. Бургас – з 7 травня щовівторка (від 1 882 гривень);
  7. Іракліон – з 19 травня щочетверга та неділі (від 3 638 гривень);
  8. Батумі – з 20 травня щовівторка та п'ятниці (від 2 165 гривень);
  9. Корфу – з 28 травня щосуботи (від 3 439 гривень);
  10. Салоніки – з 28 травня щосуботи (від 2 023 гривень)
  11. Тель-Авів – з 28 травня щочетверга (від 1 782 гривень);
  12. Ріміні – з 1 червня щосереди (від 2 731 гривні);
  13. Тирана – з 1 червня щосереди (від 2 533 гривень).

У пресцентрі аеропорту наголошують, вартість вказана за квиток в один бік без багажу. Зазвичай найдешевші квитки авіаперевізника передбачають перевезення лише ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, на тлі інформації про можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України три міжнародні авіаперевізники відмовилися від нічних стоянок у Києві.

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