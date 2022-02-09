Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців: що змінилося

Від 4 лютого домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим.

Уряд Словаччини ухвалив рішення спростити правила перетину кордону для іноземців. Нові правила діють від 4 лютого.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Так, відтепер після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 понад 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані.Тобто для повністю щеплених осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим.

Як пояснюють у прикордонній службі України, спрощення правил в'їзду до Словаччини відбулося з огляду на раніше ухвалене рішення ЄС. Йдеться про те, що сертифікати про вакцинацію від COVID-19 відтепер будуть дійсні для подорожей протягом дев’яти місяців. Тому Словаччина скасувала перелік країн ризику.

"Щодо карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини, або він припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття до Словаччини", - зазначили у ДПСУ.

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