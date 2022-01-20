Стало відомо, звідки до України приїжджало найбільше туристів у 2021 році: перелік

Стало відомо, звідки до України приїжджало найбільше туристів у 2021 році: перелік

Загалом у 2021 році Україну відвідали на 26,3% більше туристів, ніж у 2020-му.

Попри Covid-19 і різні "світові перипетії", люди в минулому році досить активно відвідували Україну. Так, за 2021 рік український кордон перетнули 4,2 млн іноземців.

Про це у своєму Facebook написала очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

За її словами, у 2021 році загалом до України приїжджав 4 271 991 іноземець. Це на 26,3% більше, ніж у "коронавірусному" 2020-му.

Зокрема, до топ-10 країн, звідки приїжджали мандрівники, ввійшли: Молдова (1054 тисячі туристів), Росія (519 тисяча), Польща (311 тисяч), Білорусь (273 тисяч), Румунія (264 тисяч), Туреччина (247 тисяч), Угорщина (227 тисяч), Німеччина (154 тисячі), Ізраїль (133 тисячі) та США (103 тисячі).

Неабиякий попит на відвідування України виявили також Саудівська Аравія, Італія та Велика Британія. Звідси до нас прилетіло по 56 тисяч туристів.

Очільниця Державного агентства розвитку туризму зазначила, що траплялися також і "самотні" мандрівники з Пуерто-Ріко, Сен-П’єр і Мікелон, а також Макао.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Зокрема, туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів, відпочиваючи в Україні протягом 2021 року, витрачали до 2 220 доларів на людину. Це є найвищим показником серед громадян інших країн.

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