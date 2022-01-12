Таїланд вводить плату за в'їзд до країни для іноземців: названо розмір

Таїланд вводить плату за в'їзд до країни для іноземців: названо розмір

Таїланд запровадить туристичний збір у майже 9 доларів.

Уряд Таїланду планує від квітня 2022 року запровадити збір (entry fee) із іноземних туристів. Його розмір становитиме 300 батів (246 грн або $8,9) з людини. Отримані кошти підуть на розвиток туризму і на страхування самих туристів.

Про це повідомляє Bangkok Post із посиланням на спікера уряду королівства Тханакона Бунконгванчана.

За його словами, цей буде збір автоматично включатиметься до вартості авіаквитків. Також entry fee дозволить туристам отримати можливість страхової виплати у разі нещасного випадку або смерті. Максимальна сума становитиме 500 тис. батів на медичні витрати та 1 млн у разі смерті.

Цьогоріч влада Таїланду очікує суттєвого збільшення туристичного потоку. Таїланд продовжує розробляти план поступового відкриття кордонів і очікує прийняти до 15 млн іноземців та отримати дохід від туризму – щонайменше 1,3 трлн батів.

Щодо туристів, які прибувають у країну сушею то уряд поки що не затвердив вимогу про додаткові внески. Це питання ще на розгляді.

Танакорн додав, що прем'єр-міністр доручив державним установам стежити за ситуацією з коронавірусом як у країні, так і за кордоном, щоб мати можливість розробити плани відновлення країни в усіх аспектах шляхом збереження економіки та здоров'я.

Нагадаємо, раніше італійська влада оголосила, що введе обмеження на кількість людей, яких пускатимуть до Венеції, аби зменшити масовий туризм у "місті Каналів".

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