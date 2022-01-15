Торік до України приїздило понад 3 млн іноземців: туристи з яких країн витрачали найбільше грошей і скільки

Туристи перебували в Україні переважно від 7 до 10 днів.
Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), відпочиваючи в Україні протягом 2021 року, витрачали до $2 220 на людину. Це є найвищим показником серед громадян інших країн.
Про це повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів у Facebook.
"Упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%", - йдеться в повідомленні.
За її даними, дещо менше за туристів з ОАЕ витратили мандрівники з Саудівської Аравії та Оману - до $1 500. Канадці - $1 250, гості зі США - $1 125.
Загалом, як Олеськів уточнила, в середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи $929.
Нагадаємо, міжнародним аеропортом "Бориспіль" протягом 2021 року скористалося 9,4 млн пасажирів. Найбільше туристи літали до Туреччини та Єгипту.
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