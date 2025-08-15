Тревел-блогер назвав найкращу країну в Європі для бюджетного відпочинку

Туризм / © ТСН.ua

Туристи часто стикаються з дилемою: як знайти ідеальне місце для відпочинку в Європі, не витративши при цьому цілий статок. На думку туристичного блогера @muzzabroad Північна Македонія є «найкращою прихованою перлиною Європи», яка здатна «переосмислити» уявлення про бюджетні подорожі.

Про це пише Mirror.

Ця невелика країна в Південно-Східній Європі межує з популярними туристичними напрямками. Як-от Греція та Албанія, але пропонує ту саму сонячну погоду та красу без натовпу і захмарних цін. За словами блогера, Північна Македонія є однією з «найдешевших країн», яку він коли-небудь відвідував. Тут можна дозволити собі якісний обід на двох лише за £21, а пінта пива коштуватиме менш ніж £2, що робить її доступнішою навіть за деякі країни Південно-Східної Азії.

Попри відсутність виходу до моря, Північна Македонія вражає неймовірними пейзажами. Блогер порівняв її із «Таїландом, але з європейським шармом», завдяки кришталево чистим озерам, як-от Матка та Охридське. Озеро Матка, розташоване неподалік столиці Скоп’є, вражає комбінацією води, лісів та скель, що захоплює мандрівників.

У самому Скоп’є туристи можуть поринути в багату історію та культуру, відвідавши Старий базар, історія якого сягає XII століття, або прогулявшись по Кам’яному мосту османської епохи.

Позитивні відгуки інших туристів, що відвідали країну, лише підтверджують її статус. Вони захоплено відзначають доброзичливість місцевих жителів, смачну кухню та приголомшливу природу. Тож, якщо ви шукаєте нові враження за розумну ціну, Північна Македонія може стати ідеальним вибором для вашого наступного відпочинку.

