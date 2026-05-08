Це зекономить вам купу грошей: неочікуваний "трюк" з багажем показали для туристів

Як скласти речі у валізу і не переплачувати за багаж / © Unsplash

Реклама

Коли ми збираємося у подорож, то намагаємося покласти у валізу якомога більше речей. Це нормально, адже ми ніколи не знаємо, що може знадобитися в дорозі. Як скласти речі у валізу так, аби все влізло, і не довелося доплачувати за багаж?

Лайфхаком поділилося видання Mirror.

Як скласти речі у валізу, аби не переплачувати за багаж

Якщо у вас не виходить складати речі у валізі так, аби не доводилося доплачувати за зайве, варто спробувати метод «Судоку». З ним ваші речі можуть поміститися навіть у невелику ручну поклажу.

Реклама

Метод «Судоку» доволі простий. Він передбачає, що в подорож потрібно взяти до 9 речей. З цих речей можна скласти 20 варіантів, як одягнутися. Все це має поміститися у рюкзак, який можна розташувати під сидінням літака або на верхній полиці.

Нині все більше авіакомпаній стягують плату за вагу валіз. Якщо вага валізи перевищує норму, доводиться платити чималі суми, які нерідко перевищують вартість вашого гардероба. Лоукостери мають найсуворіші правила щодо багажу.

Якщо ви хочете уникнути додаткових оплат в аеропорту, всі ваші речі мають вміститися у валізу чи сумку розмірами 40 см × 30 см × 20 см. Формула складання одягу за методом «Судоку» така:

3 види верхів (кофти, светри чи футболки);

3 види низів (джинси, спідниці чи шорти);

3 предмети одягу для багатошарового образу (наприклад, сорочка, кардиган, жилет).

Кожен предмет одягу підберіть так, аби він підходив до всіх інших речей. Всі верхи мають підходити до джинсів, спідниць чи шортів. А одяг для багатошарових образів має доповнювати комбінації.

Реклама

На низ можна вибрати спідницю-максі, джинси й лляні шорти. Верхня частина може бути такою: універсальна майка, футболка й одна в’язана річ.

Для багатошаровості підійдуть легка куртка, лляна сорочка і кардиган або светр. Принаймні одна тепла річ у валізі має бути, адже холодно може стати навіть у літаку.

Експерти моди з Joe Browns радять брати в подорож дві пари взуття: повсякденну для комфорту (кросівки чи кеди) та одну елегантнішу — наприклад, туфлі. Обидві пари взуття мають підходити до вашого одягу. Не забудьте приміряти всі образи до того, як складете речі у валізу чи рюкзак.

У дорогу взуйте наймасивнішу пару взуття, аби вона не займала місце у валізі. Це можуть бути черевики чи кросівки.

Реклама

Як насправді поводяться з багажем в аеропортах

Нагадаємо, у соцмережі TikTok стало «вірусним» відео з міжнародного аеропорту О’Гара в Чикаго, яке зібрало понад 2,7 мільйона переглядів.

На кадрах зафіксовано, як працівники багажної служби грубо кидають валізи на конвеєрну стрічку з великої відстані, через що речі пасажирів зазнають сильних ударів об металеву поверхню.

Інцидент викликав хвилю обурення серед користувачів, які критикують таке ставлення до чужого майна та наголошують на високій вартості як самих сумок, так і їхнього вмісту. У коментарях люди зазначають, що подібне поводження часто призводить до пошкоджень, і пропонують автоматизувати цей процес, щоб уникнути людського фактора.

Попри те, що авіакомпанії зазвичай передбачають компенсацію за зіпсований багаж, розмір таких виплат часто є обмеженим.

Реклама

Новини партнерів