Цей острів визнали найкращим у Європі: чим він підкорює мандрівників

Острів Санторіні, Греція / © Travel+Leisure

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Грецький Санторіні визнали найкращим островом Європи для подорожей. Рейтинг склали на основі пошукових запитів, даних про бронювання, відгуків мандрівників і створеного користувачами контенту.

Про це повідомляє Travel+Leisure.

Санторіні відомий білосніжними будинками з блакитними куполами, розташованими на скелях над Егейським морем. Сучасний вигляд острова значною мірою сформувався внаслідок потужного вулканічного виверження, яке сталося близько 3600 років тому.

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Після нього утворилася кальдера у формі півмісяця, а на узбережжі з’явилися стрімкі скелі та пляжі з чорним вулканічним піском.

На півдні острова розташоване стародавнє поселення Акротирі. Його залишки, поховані під шаром вулканічного попелу, перетворилися на одну з головних археологічних пам’яток Санторіні.

Що подивитися на Санторіні

Одним із найвідоміших місць острова є селище Ія на його північній частині. Воно відоме мармуровими доріжками, вузькими кам’яними вулицями, старовинними каплицями, художніми галереями та оглядовими майданчиками, з яких туристи спостерігають за заходом сонця.

Столиця острова Фіра має більше ресторанів і культурних пам’яток. Звідси також відкриваються панорамні краєвиди на кальдеру, однак увечері тут зазвичай менше туристів, ніж в Ії.

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Поціновувачам вина радять відвідати Піргос-Каллістіс — найвище розташоване селище Санторіні. У місцевих виноробнях можна скуштувати вино з винограду сорту Асіртіко, яким відомий острів.

Пішохідний маршрут і пляжі

Одним із найкращих способів побачити Санторіні вважають десятикілометровий маршрут від Фіри до Ії. Він проходить уздовж скель через невеликі поселення Фіростефані та Імеровіглі.

Зазвичай маршрут долають за три-чотири години. Туристам рекомендують вирушати рано-вранці, коли температура нижча, а людей на стежці менше.

На узбережжі Санторіні розташовано понад 20 пляжів. Серед найвідоміших — Червоний і Білий пляжі, а також Перісса з чорним вулканічним піском.

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Мандрівники також можуть побачити острів із води під час прогулянки на катамарані вздовж кальдери та невеликих заток.

Раніше повідомлялось, що столиця Таїланду Бангкок стала головним магнітом для туристів. Місто уже понад десятиліття утримує статус одного з головних туристичних центрів світу, випереджаючи Париж, Лондон і Нью-Йорк за кількістю іноземних гостей.

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