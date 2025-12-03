ТСН у соціальних мережах

Ціни як в Україні, гори як у Швейцарії: туристка назвала найдешевшу та найгарнішу країну Європи

Українка поділилася враженнями про Албанію, назвавши її найдешевшою та найгарнішою країною Європи з цінами “як в Україні”.

Кирило Шостак
Албанія

Албанія / © pixabay.com

Українка Олександра, яка нещодавно відвідала Албанію, поділилася своїми враженнями в Instagram, назвавши цю країну "найдешевшою, але найгарнішою країною Європи".

Вона спростувала поширені чутки про бруд і небезпеку, підкресливши, що ціни там порівнянні з українськими, а пейзажі нагадують Швейцарію та Лазуровий берег.

Олександра була вражена контрастом між красою Албанії та її доступністю. Вона порівняла місцеві гори зі Швейцарією, а блакитну воду — з Лазуровим берегом.

"Ціни, увага, як в дешевому містечку України," — наголосила туристка.

Попри те, що інші блогери називали Албанію небезпечною та брудною, Олександра розвіяла ці чутки, зазначивши, що бруду вона "взагалі не побачила".

На думку дівчини, єдина реальна "небезпека" полягає в тому, що з часом країна стане занадто популярною, і ціни перестануть бути такими доступними.

Олександра назвала єдиний великий мінус Албанії — відсутність аеропорту на головному курорті. Вона запропонувала два оптимальні способи дістатися до курортного міста Саранда:

  1. Через столицю: Прилетіти в Тірану (столиця Албанії), а звідти дістатися до Саранди на автобусі.

  2. Через Грецію (геніальний варіант): Прилетіти на грецький острів Корфу, який розташований дуже близько до Албанії. Звідти можна доплисти на кораблі всього за годину.

"Це ж геніально. Ще й Грецію заодно відвідаєте," — додала туристка.

Нагадаємо, раніше українка, яка три роки мешкає у Відні, розповіла про несподівані мінуси життя в австрійській столиці.

