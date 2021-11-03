Туристичний сезон під час пандемії: особливості відпочинку в Греції Новини компаній

Туристичний сезон під час пандемії: особливості відпочинку в Греції Новини компаній

Країна розташована на понад 200 островах і не на кожному є медики та лікарні.

Улітку 2021 року Греція була у п'ятірці туристичних маршрутів, куди їхали на відпочинок українці. Ця сонячна країна приваблює туристів мальовничою природою, теплим морем, багатою історією, фірмовою архітектурою, смачною кухнею і розслабленою атмосферою свята.

В часи пандемії Греція однією з перших у Європі відкрила кордони для українців. Про це пише УНІАН.

Туристичний сезон у Греції

Греція різноманітна країна, а тому їздити туди туристам можна цілий рік, підбираючи найбільш оптимальний формат відпочинку.

Високий пляжний сезон у Греції триває від травня до вересня, але в цей період там надто спекотно. Для морського відпочинку при більш помірних температурах краще обирати жовтень-листопад і березень-квітень.

Зрештою, в Греції можна відшукати місця, де можна приємно та корисно провести час у будь-яку пору року. Від листопада до березня тут активно працюють гірськолижні курорти. Для екскурсійних поїздок з метою ознайомлення з тутешніми пам’ятками історії та культури краще підходить прохолодний період, ніж літня спека.

До того ж, приємно вирватися з холодної української зими туди, де температури навіть у грудні-лютому рідко опускаються нижче 10 градусів тепла.

Умови та правила в’їзду

В розпал туристичного сезону чартерні рейси до Греції організовують туроператори, але до Афін чи Салонік з України можна дістатися і звичайним авіаресом, зокрема й від бюджетних авіакомпаній. Всередині країни найкраще користуватися внутрішніми авіарейсами найбільшої грецької авіакомпанії Aegean Airlines або морем – поромним сполученням.

В умовах пандемії COVID-19, щоб потрапити на територію Греції, громадянам України необхідно виконати одну з умов (це також стосується внутрішнього переміщення між островами):

надати сертифікат вакцинації проти COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm та інші) в друкованій або цифровій формі, зокрема в додатку "Дія" з QR-кодом;

надати негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття на пункт пропуску в Греції;

надати негативний результат тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття;

надати довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, і яка діє протягом 180 днів після нього.

При в'їзді на територію Греції можливе тестування окремих мандрівників методом випадкового відбору. У випадку позитивного результату доведеться відбути 14-денну самоізоляцію в одному зі спеціальних готелів (проживання - за рахунок держави Греція).

Такі вимоги поширюються також на дітей віком від 12 років.

Для поїздки до Греції необхідно також заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

Звичайно, мандрівникам для безвізового в’їзду потрібен чинний біометричний закордонний паспорт і поліс медичного страхування на весь термін перебування в країні, що покриває витрати на лікування коронавірусу.

Особливості грецької медицини

Особливістю Греції є те, що країна розташована на островах (їх понад 200) і не на кожному острові є медики та лікарні. Щоб доставити людину до клініки, потрібно скористатися поромом, який ходить за графіком.

У випадку критичної ситуації внаслідок аварії чи нещасного випадку можна викликати допомогу за телефоном 166, тоді на місце події відправлять санавіацію. Якщо ж НП не надто серйозна, то за цим номером нададуть рекомендації, як діяти, і попросять зачекати.

У страховій компанії ІНГО навели приклад клієнтки, яка пошкодила ногу в Греції. У жінки була підозра на перелом, але грецькі медики відмовили в наданні екстреної допомоги. Вони пояснили це тим, що пором відійшов, а причини для виклику швидкої допомоги немає. Постраждалій запропонували прикладати холод до пошкодженої ноги і купити знеболювальне в місцевій аптеці. До речі, вони є на кожному острові, а фармацевти тут говорять не лише грецькою, а й англійською, французькою та російською мовами.

Завдяки укладеній страховій угоді з компанією ІНГО потерпіла жінка змогла скористатися послугами приватної швидкої допомоги. Жінку оперативно доставили до медустанови та прооперували.

Без якісного страхового поліса лише за виклик приватної "швидкої" туристці довелося би заплатити приблизно 250 євро. А якщо б нещастя трапилося на віддаленому острові, звідки необхідне транспортування катером, то така послуга обійшлася б від 450 євро.

Через "острівну особливість" в Греції популярною є послуга "консультація у вайбері". За допомогою смартфону лікарю направляють скарги на самопочуття, після чого він, уточнивши симптоматику, може поставити діагноз, призначити лікування і навіть скинути рецепт.

Грецькі медики неохоче направляють на лабораторні аналізи, іноді доводиться буквально випрошувати у них додаткові медичні обстеження.

Туристи, які були пацієнтами грецьких клінік, скаржаться на їхню неохайність та відсутність сервісу. У державних медичних закладах часто буває брудно, а лікарі можуть курити просто в кабінетах, під якими обов’язково будуть черги. Пацієнти поділяються за пріоритетністю:

критична ситуація;

люди, які можуть почекати;

незначна симптоматика.

У приватних клініках, зрозуміло, лікарі більш уважні, а самі медичні заклади працюють цілодобово. Однак вони розташовані на великих островах. Ціни трапляються різні, але в середньому - від 55 євро за консультацію. Візит до стоматолога коштуватиме приблизно 70 євро.

Найкраща медична інфраструктура облаштована в Афінах і на острові Крит, а також в регіонах Ахея, Салоніки та Халкідікі.

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