Туризм почав відновлюватися: у "Борисполі" назвали найпопулярніші авіамаршрути українців у 2021 році

Туризм почав відновлюватися: у "Борисполі" назвали найпопулярніші авіамаршрути українців у 2021 році

Пасажиропотік у "Борисполі" у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.

Міжнародним аеропортом "Бориспіль" протягом 2021 року скористалося 9,4 млн пасажирів. Найбільше туристи літали до Туреччини та Єгипту.

Про це повідомила пресслужба летовища.

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За даними аеропорту, пасажиропотік "Борисполя" за рік збільшився на 4,2 млн пасажирів, що сягає 62% від рівня докризового 2019 року. За 2021 рік аеропорт прийняв та відправив 75 854 рейсів (з них 64 507 – міжнародних і 11 347 – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року.

Найбільше туристів торік було до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталья, Шарм-Ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара і Одеса.

За словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, у 2021 році пасажиропотік аеропорту у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.

"Авіакомпанії і аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії і керувати кризовими ситуаціями. Незважаючи на активізацію штаму "Омікрон", який змусив ряд країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022 рік періодом відновлення авіаційного ринку... Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових", - сказав Дубревсьий.

Крім того, зросли і обсяги обслуговуваного вантажу, які у 2021 році досягли рекордних за останні чотири роки 45 675 тонн. Обсяги пошти склали 6 828 тонн, що становить 69,5% від показників 2019 року.

У грудні 2021 року обсяги пасажиропотоку аеропорту склали 707 500 пасажирів, було обслуговано 6 263 рейсів, 5 399 т. вантажу та 644 т пошти.

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