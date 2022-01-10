Туризм почав відновлюватися: у "Борисполі" назвали найпопулярніші авіамаршрути українців у 2021 році

Пасажиропотік у "Борисполі" у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.
Міжнародним аеропортом "Бориспіль" протягом 2021 року скористалося 9,4 млн пасажирів. Найбільше туристи літали до Туреччини та Єгипту.
Про це повідомила пресслужба летовища.
За даними аеропорту, пасажиропотік "Борисполя" за рік збільшився на 4,2 млн пасажирів, що сягає 62% від рівня докризового 2019 року. За 2021 рік аеропорт прийняв та відправив 75 854 рейсів (з них 64 507 – міжнародних і 11 347 – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року.
Найбільше туристів торік було до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталья, Шарм-Ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара і Одеса.
За словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, у 2021 році пасажиропотік аеропорту у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.
"Авіакомпанії і аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії і керувати кризовими ситуаціями. Незважаючи на активізацію штаму "Омікрон", який змусив ряд країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022 рік періодом відновлення авіаційного ринку... Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових", - сказав Дубревсьий.
Крім того, зросли і обсяги обслуговуваного вантажу, які у 2021 році досягли рекордних за останні чотири роки 45 675 тонн. Обсяги пошти склали 6 828 тонн, що становить 69,5% від показників 2019 року.
У грудні 2021 року обсяги пасажиропотоку аеропорту склали 707 500 пасажирів, було обслуговано 6 263 рейсів, 5 399 т. вантажу та 644 т пошти.
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