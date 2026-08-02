Туристи завмерли від жаху: зі скелі раптово посипалися величезні валуни

Обвал скель у Китаї

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Сотні відвідувачів популярної туристичної локації були змушені тікати і рятувати власні життя, коли величезне каміння посипалося зі скелі. Каміння падало в річку прямо перед натовпом. Усе трапилося зранку 30 липня у знаменитій ущелині Стрибаючого Тигра, що в місті Шангрі-Ла, у провінції Юньнань, Китай.

Про це пише Daily Star.

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Поблизу оглядового майданчика з туристами стався потужний зсув ґрунту

Величезні валуни зсунулися зі стрімких скель двома хвилями. Вони здійняли хмару пилу над каньйоном. За словами очевидців, земля під ногами сильно трусилася, а каміння з силою врізалося у воду, доки працівники комплексу відчайдушно намагалися евакуювати людей.

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Одна з туристок, пані Ван, розповіла, що спочатку помітила невеликий зсув удалині. Та вже за кілька хвилин, коли вона підійшла до найкращої локації для фото, персонал почав екстрено виводити людей:

«Ми не встигли зробити й кількох кроків, як почули дуже гучний звук, і персонал почав свистіти».

Інший очевидець, пан Лі, який спостерігав за подіями з протилежного боку, згадує:

«Я відчув, як трясеться земля. Звук каміння, що падає у воду, був особливо гучним».

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Людей охопила сильна паніка, коли розпочалася друга, ще потужніша хвиля падаючого каміння. Основний удар припав менше ніж за метр від входу до екскурсійної зони — прямо поруч із майданчиком, де за різними оцінками перебувало від 100 до 200 осіб.

Офіційні особи повідомили, що обвал стався в незаселеній зоні поза межами основної туристичної території. Ключові стежки та споруди залишилися неушкодженими, про постраждалих також не повідомлялося.

Утім, тривалі нічні дощі лише погіршили ситуацію, адже розмили схили вздовж маршрутів та підвищили ризики нових обвалів.

Адміністрація ущелини ухвалила рішення повністю закрити об’єкт для відвідувачів. Про терміни відновлення туристичної локації повідомлять пізніше. Місцеві метеорологи вже присвоїли регіону третій — підвищений — рівень геологічної небезпеки через прогнозовані зливи.

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На ЧАЕС може обвалитися саркофаг

Нагадаємо, об’єкт «Укриття» на Чорнобильській АЕС опинився під загрозою обвалу після атаки російського дрона. За словами ядерного експерта Greenpeace Шона Берні, можливе руйнування саркофага означатиме втрату контролю над радіоактивністю на станції.

Через отвір від вибуху та пожежі Новий безпечний конфайнмент втратив герметичність, і система негативного тиску більше не може повноцінно стримувати вихід радіації назовні.

Експерт наголошує, що в разі обвалу радіоактивний пил підніметься всередині конфайнменту та призведе до масштабного локального забруднення ЧАЕС. Це зробить виконання будь-яких робіт на території станції надзвичайно складним. Руйнування саркофага змусить переглядати плани з ліквідації наслідків аварії з нуля, звівши нанівець майже 40 років зусиль.

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