"Тут були": туристки пошкодили Велику китайську стіну і поплатилися

У Китаї двох жінок заарештували після того, як вони пошкодили Велику китайську стіну, викарбувавши на ній свої імена.

Про це пише Need To Know.

Інцидент став відомий після відео, на якому одна з туристок середнього віку дряпає цеглу ножицями, тоді як її супутниця знімає це на камеру. Судячи з кадрів, жінки не намагалися приховати свої дії.

Очевидець, який також знімав подію, прокоментував: «Викарбувала, поки її знімали — погляньте на цей вираз обличчя».

Порушниця залишила напис на одній із найпопулярніших ділянок — у районі Бадалін. На камені з’явився напис: «Чжан Лі та її сестра Руйся були тут».

Туристки пошкодили Велику китайську стіну / © скриншот з відео

Відео швидко поширилося в Мережі, після чого про інцидент повідомили інші відвідувачі. Уже наступного дня правоохоронці відреагували.

У Бюро громадської безпеки Пекіна підтвердили, що жінок затримали та оштрафували.

Попри суворі правила, випадки вандалізму на цій ділянці трапляються регулярно. На невеликому відрізку стіни можна побачити десятки написів від туристів.

Зокрема, раніше інший відвідувач залишив напис «Цао Тонг із Хенаня», що спричинило активне обговорення в Інтернеті.

Подібні інциденти траплялися і раніше. Торік у травні п’ятеро туристів були затримані на п’ять днів і оштрафовані після того, як викарбували напис на стіні — їхні дії навіть транслювали на екранах біля кас.

Працівники туристичного об’єкта наголошують, що попередження про заборону пошкодження пам’ятки лунають постійно.

Один зі співробітників пояснив: «Постійно лунають нагадування — оголошення транслюються вздовж Великої китайської стіни та на пунктах безпеки. Про інциденти повідомляють керівництву, яке потім передає інформацію поліції, яка займається винними».

