«Тут ми не боїмося бути українцями»: жінка розповіла про переїзд із Польщі до Грузії

Українка про переїзд до Грузії / © Фото з відкритих джерел

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Чимала кількість українців, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, тепер обирає для життя інші країни. Причин багато — хтось боїться нападів, комусь не подобаються умови життя чи ставлення до українців. Багато людей обирають для переїзду саме Грузію.

Що розповіла українка про життя в Грузії і чи добре прийняла її ця країна? Цим жінка поділилася в ТікТок.

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Шкодуємо, що не переїхали сюди раніше: українка про Грузію

Історія українки Маргарити, яка разом із родиною змінила дощову Польщу на сонячну Грузію, швидко набирає переглядів у TikTok. Чоловік Маргарити — грузин. Пара зараз живе у Тбілісі. Жінка поділилася, що переїзд з Польщі до Грузії змінив її життя на краще.

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У своєму блозі вона детально порівняла реалії в обох країнах. За словами Маргарити, найбільшою зміною став її власний психологічний стан:

«Що змінилося з нашим переїздом з Польщі до Грузії? По-перше, змінився мій стан. Я стала набагато щасливішою, спокійнішою, нас оточують класні, щасливі люди, ми не боїмося казати, що ми з України, що ми українці. Ми не боїмося спілкуватися на вулиці українською мовою. Зник той страх, який, наприклад, був у нас в Польщі».

Окрему увагу блогерка звернула на місцеву гастрономію та атмосферу. Свіжі продукти та відкритість місцевих жителів стали приємним відкриттям після європейських буднів.

«Я досі не можу наїстися помідорами. Як вони пахнуть. Помідори, диня! Яка вона пахуча! Персики. Просто все настільки смачне», — ділиться вона.

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Крім того, ритм життя в Грузії виявився значно спокійнішим, а побутові питання закрити набагато легше, ніж у Польщі.

«Немає оцієї сірості польської. Немає таких великих термінів, коли тобі треба записатися до лікаря. Це просто вау! Ми вже від цього відвикли».

Звичний для багатьох європейців ранній темп життя тут поступається розслабленому південному графіку, до якого сім’ї довелося звикати. Проте жодних сумнівів у правильності свого рішення у подружжя немає.

«Ми шкодуємо тільки про одне, що ми не переїхали сюди раніше», — поділилася українка.

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Українці за кордоном: останні новини

Нагадаємо, влада Греції дозволила українцям із тимчасовим захистом змінювати його на стандартні посвідки на проживання (ВНП) на підставі роботи, навчання, сімейних зв’язків, бізнесу чи гуманітарних обставин без необхідності виїжджати з країни.

Водночас дію самого тимчасового захисту офіційно продовжили до 4 березня 2027 року, а старі документи залишаються чинними автоматично, якщо не плануються поїздки за кордон.

Для переходу на ВНП потрібно самостійно подати електронну заяву через портал міграційної служби та підтвердити відповідність встановленим вимогам, після чого тимчасовий захист буде анульовано. Варто враховувати, що період перебування під тимчасовим захистом не зараховується автоматично до п’ятирічного терміну, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

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