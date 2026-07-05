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У 21 країні світу туристам заборонено носити цей одяг: за порушення загрожують штрафи і тюрма
Під час підготовки до закордонної поїздки туристи зазвичай перевіряють паспорт, візу та правила перевезення багажу. Однак експерти радять звернути увагу ще й на гардероб.
Перед поїздкою за кордон варто перевіряти не лише документи та валізи, а й уважно переглянути власний гардероб. Експерт із подорожей попередив, що в 21 країні світу туристи можуть зіткнутися із серйозними проблемами через носіння звичайного, на перший погляд, камуфляжного одягу.
За словами генерального директора туристичної компанії Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, багато мандрівників навіть не підозрюють, що військовий принт у деяких країнах вважається привілеєм військовослужбовців або представників силових структур. В інтерв’ю UNILAD він пояснив, що перед кожною міжнародною поїздкою варто так само уважно перевіряти свій одяг, як і термін дії паспорта, візові вимоги чи правила перевезення багажу.
«Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг», — зазначив експерт.
За його словами, у низці популярних туристичних напрямків, особливо в країнах Карибського басейну, цивільним громадянам категорично заборонено носити речі з камуфляжним забарвленням.
«Найбезпечніший варіант — взагалі залишити це вдома», — порадив Джейкоб.
Він наголосив, що обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, таких як куртки чи штани.
«Це стосується не лише курток та штанів, а й кепок, рюкзаків, купальних костюмів, дитячого одягу та модних принтів у нетрадиційних кольорах, які все одно можуть сприйматися як камуфляж», — пояснив він.
Щоб уникнути неприємностей, експерт рекомендує ще до подорожі ознайомитися з офіційними рекомендаціями уряду країни призначення, особливо з розділом, присвяченим місцевим законам і традиціям.
«Саме там зазвичай можна знайти менш очевидні правила щодо одягу, ліків, заборонених предметів та поведінки в громадських місцях», — зазначив Веддерберн-Дей.
Особливо уважними він радить бути туристам, які вирушають у круїзи або планують відвідати одразу декілька держав.
«Те, що цілком прийнятно носити в одному місці, може спричинити проблеми в іншому», — попередив експерт.
Якщо ж камуфляжний одяг уже опинився у валізі, він радить не вдягати його в аеропорту, не брати із собою під час виходу на берег із круїзного лайнера та не сподіватися, що місцева влада заплющить на це очі.
«Залиште його в багажі та зверніться за порадою до авіакомпанії, оператора круїзу або адміністрації готелю», — рекомендував він.
На думку експерта, декілька хвилин, витрачених на ознайомлення з місцевими правилами, можуть допомогти уникнути конфіскації речей, штрафів або навіть проблем із правоохоронними органами.
У деяких країнах покарання за порушення цих правил є доволі суворим.
Наприклад, в Омані за носіння камуфляжного одягу цивільним особам може загрожувати штраф до 5 тисяч доларів США.
У Гані таке порушення вважають неповагою до держави та традиційних цінностей. У деяких випадках воно може призвести до 12 місяців позбавлення волі.
Обмеження також діють у багатьох країнах Карибського басейну. Зокрема, Домініка та Ямайка дозволяють носити камуфляж лише військовослужбовцям.
Країни, де цивільним особам заборонено носити камуфляж
За даними World Population Review, відповідні обмеження діють у таких країнах:
Нігерія
Філіппіни (лише щодо військової або поліцейської форми)
Уганда
Гана
Саудівська Аравія
Мадагаскар
Замбія
Зімбабве
Азербайджан (щодо військової форми)
Оман
Ямайка
Тринідад і Тобаго
Гаяна
Багами
Барбадос
Сент-Люсія
Гренада
Сент-Вінсент і Гренадіни
Антигуа і Барбуда
Домініка
Сент-Кітс і Невіс
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