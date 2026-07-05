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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Туризм
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У 21 країні світу туристам заборонено носити цей одяг: за порушення загрожують штрафи і тюрма

Під час підготовки до закордонної поїздки туристи зазвичай перевіряють паспорт, візу та правила перевезення багажу. Однак експерти радять звернути увагу ще й на гардероб.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Валіза

Валіза / © Unsplash

Перед поїздкою за кордон варто перевіряти не лише документи та валізи, а й уважно переглянути власний гардероб. Експерт із подорожей попередив, що в 21 країні світу туристи можуть зіткнутися із серйозними проблемами через носіння звичайного, на перший погляд, камуфляжного одягу.

За словами генерального директора туристичної компанії Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, багато мандрівників навіть не підозрюють, що військовий принт у деяких країнах вважається привілеєм військовослужбовців або представників силових структур. В інтерв’ю UNILAD він пояснив, що перед кожною міжнародною поїздкою варто так само уважно перевіряти свій одяг, як і термін дії паспорта, візові вимоги чи правила перевезення багажу.

«Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг», — зазначив експерт.

За його словами, у низці популярних туристичних напрямків, особливо в країнах Карибського басейну, цивільним громадянам категорично заборонено носити речі з камуфляжним забарвленням.

«Найбезпечніший варіант — взагалі залишити це вдома», — порадив Джейкоб.

Він наголосив, що обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, таких як куртки чи штани.

«Це стосується не лише курток та штанів, а й кепок, рюкзаків, купальних костюмів, дитячого одягу та модних принтів у нетрадиційних кольорах, які все одно можуть сприйматися як камуфляж», — пояснив він.

Щоб уникнути неприємностей, експерт рекомендує ще до подорожі ознайомитися з офіційними рекомендаціями уряду країни призначення, особливо з розділом, присвяченим місцевим законам і традиціям.

«Саме там зазвичай можна знайти менш очевидні правила щодо одягу, ліків, заборонених предметів та поведінки в громадських місцях», — зазначив Веддерберн-Дей.

Особливо уважними він радить бути туристам, які вирушають у круїзи або планують відвідати одразу декілька держав.

«Те, що цілком прийнятно носити в одному місці, може спричинити проблеми в іншому», — попередив експерт.

Якщо ж камуфляжний одяг уже опинився у валізі, він радить не вдягати його в аеропорту, не брати із собою під час виходу на берег із круїзного лайнера та не сподіватися, що місцева влада заплющить на це очі.

«Залиште його в багажі та зверніться за порадою до авіакомпанії, оператора круїзу або адміністрації готелю», — рекомендував він.

На думку експерта, декілька хвилин, витрачених на ознайомлення з місцевими правилами, можуть допомогти уникнути конфіскації речей, штрафів або навіть проблем із правоохоронними органами.

У деяких країнах покарання за порушення цих правил є доволі суворим.

Наприклад, в Омані за носіння камуфляжного одягу цивільним особам може загрожувати штраф до 5 тисяч доларів США.

У Гані таке порушення вважають неповагою до держави та традиційних цінностей. У деяких випадках воно може призвести до 12 місяців позбавлення волі.

Обмеження також діють у багатьох країнах Карибського басейну. Зокрема, Домініка та Ямайка дозволяють носити камуфляж лише військовослужбовцям.

Країни, де цивільним особам заборонено носити камуфляж

За даними World Population Review, відповідні обмеження діють у таких країнах:

  1. Нігерія

  2. Філіппіни (лише щодо військової або поліцейської форми)

  3. Уганда

  4. Гана

  5. Саудівська Аравія

  6. Мадагаскар

  7. Замбія

  8. Зімбабве

  9. Азербайджан (щодо військової форми)

  10. Оман

  11. Ямайка

  12. Тринідад і Тобаго

  13. Гаяна

  14. Багами

  15. Барбадос

  16. Сент-Люсія

  17. Гренада

  18. Сент-Вінсент і Гренадіни

  19. Антигуа і Барбуда

  20. Домініка

  21. Сент-Кітс і Невіс

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