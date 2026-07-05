У 21 країні світу туристам заборонено носити цей одяг: за порушення загрожують штрафи і тюрма

Валіза / © Unsplash

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Перед поїздкою за кордон варто перевіряти не лише документи та валізи, а й уважно переглянути власний гардероб. Експерт із подорожей попередив, що в 21 країні світу туристи можуть зіткнутися із серйозними проблемами через носіння звичайного, на перший погляд, камуфляжного одягу.

За словами генерального директора туристичної компанії Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, багато мандрівників навіть не підозрюють, що військовий принт у деяких країнах вважається привілеєм військовослужбовців або представників силових структур. В інтерв’ю UNILAD він пояснив, що перед кожною міжнародною поїздкою варто так само уважно перевіряти свій одяг, як і термін дії паспорта, візові вимоги чи правила перевезення багажу.

«Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг», — зазначив експерт.

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За його словами, у низці популярних туристичних напрямків, особливо в країнах Карибського басейну, цивільним громадянам категорично заборонено носити речі з камуфляжним забарвленням.

«Найбезпечніший варіант — взагалі залишити це вдома», — порадив Джейкоб.

Він наголосив, що обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, таких як куртки чи штани.

«Це стосується не лише курток та штанів, а й кепок, рюкзаків, купальних костюмів, дитячого одягу та модних принтів у нетрадиційних кольорах, які все одно можуть сприйматися як камуфляж», — пояснив він.

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Щоб уникнути неприємностей, експерт рекомендує ще до подорожі ознайомитися з офіційними рекомендаціями уряду країни призначення, особливо з розділом, присвяченим місцевим законам і традиціям.

«Саме там зазвичай можна знайти менш очевидні правила щодо одягу, ліків, заборонених предметів та поведінки в громадських місцях», — зазначив Веддерберн-Дей.

Особливо уважними він радить бути туристам, які вирушають у круїзи або планують відвідати одразу декілька держав.

«Те, що цілком прийнятно носити в одному місці, може спричинити проблеми в іншому», — попередив експерт.

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Якщо ж камуфляжний одяг уже опинився у валізі, він радить не вдягати його в аеропорту, не брати із собою під час виходу на берег із круїзного лайнера та не сподіватися, що місцева влада заплющить на це очі.

«Залиште його в багажі та зверніться за порадою до авіакомпанії, оператора круїзу або адміністрації готелю», — рекомендував він.

На думку експерта, декілька хвилин, витрачених на ознайомлення з місцевими правилами, можуть допомогти уникнути конфіскації речей, штрафів або навіть проблем із правоохоронними органами.

У деяких країнах покарання за порушення цих правил є доволі суворим.

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Наприклад, в Омані за носіння камуфляжного одягу цивільним особам може загрожувати штраф до 5 тисяч доларів США.

У Гані таке порушення вважають неповагою до держави та традиційних цінностей. У деяких випадках воно може призвести до 12 місяців позбавлення волі.

Обмеження також діють у багатьох країнах Карибського басейну. Зокрема, Домініка та Ямайка дозволяють носити камуфляж лише військовослужбовцям.

Країни, де цивільним особам заборонено носити камуфляж

За даними World Population Review, відповідні обмеження діють у таких країнах:

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Нігерія Філіппіни (лише щодо військової або поліцейської форми) Уганда Гана Саудівська Аравія Мадагаскар Замбія Зімбабве Азербайджан (щодо військової форми) Оман Ямайка Тринідад і Тобаго Гаяна Багами Барбадос Сент-Люсія Гренада Сент-Вінсент і Гренадіни Антигуа і Барбуда Домініка Сент-Кітс і Невіс

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