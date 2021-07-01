У МЗС розповіли, коли Європа може відновити вільний в'їзд для українців

У МЗС розповіли, коли Європа може відновити вільний в'їзд для українців

Україна наближається до встановленої Єврокомісією норми щодо коронавірусу.

Європейський Союз, можливо, за два тижні внесе Україну до "зеленої зони", після чого в українців з'явиться більше шансів на подорожі Європою. Українське МЗС вже працює з європейськими країнами задля спрощення умов поїздок громадянам.

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, у МЗС сподіваються, що ЄС додасть Україну до списку країн, які безпечні для подорожей з огляду на ситуацію з коронавірусом, як вже зробили для низки інших держав.

"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", – сказав Ніколенко.

Однак, він наголосив, навіть можливе потрапляння України до списку країн "зеленої" зони не означатиме автоматичне відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов’язуючою

"Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів", - пояснив Ніколенко.

Слід зауважити, що перегляд списку країн "зеленої" зони відбувається щодва тижні. У рекомендації враховують показник захворюваності на коронавірус на 100 тисяч населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність в країні мутацій COVID-19.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.

Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, від 25 червня Німеччина відкриває кордони для вакцинованих українців, які хочуть в'їхати з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

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