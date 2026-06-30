У Польщі чоловік напав на українку та стріляв у неї

Напад на українку в Польщі / © pixabay.com

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У польському місті Лодзь поліція розшукує чоловіка, який напав на громадянку України, а згодом почав у неї стріляти. Інцидент набув розголосу після того, як знайома постраждалої опублікувала відео з її розповіддю у соціальних мережах.

Про це повідомляє Inpoland.

У Польщі чоловік напав на українку та почав у неї стріляти

Подія сталася 19 травня на мосту Домбровського. За словами потерпілої, вона йшла на роботу, коли до неї наблизився незнайомець і почав торкатися її грудей. Чоловік притиснув жінку до краю мосту, через що вона злякалася, що її можуть скинути вниз. За деякий час нападник відпустив жертву.

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Перебуваючи у шоковому стані, українка вирішила піти за чоловіком, вигукуючи на його адресу образливі слова. Коли вони дісталися безлюдного місця, переслідуваний дістав пістолет і з відстані 6–7 метрів відкрив вогонь.

Жінка почала тікати. За її словами, нападник вистрілив близько 8 разів. Українка повідомила про поранення рук.

Постраждала вже звернулася із заявою до правоохоронних органів. Вона розповіла, що спершу вагалася через побоювання депортації за переслідування нападника.

Українка додала, що польські працівники поліції поставилися до неї з розумінням — оперативно прийняли заяву, виїхали на місце події та провели необхідні експертизи.

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Наразі польська поліція намагається встановити особу нападника та притягнути його до відповідальності.

Поширення антиукраїнських настроїв у Польщі

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про суттєве зростання антиукраїнських настроїв та ксенофобії в Польщі. За його словами, з різних польських регіонів надходить багато інформації про напади на українців, їхнє приниження та булінг дітей у школах, що вже становить загрозу для їхнього життя.

Міністр підкреслив, що наразі вкрай важливо відкласти емоції в сторону. Попри нинішні труднощі, Україна та Польща мають позитивний попередній досвід, і для подолання ненависті необхідна політична воля обох сторін. Сибіга запевнив, що Україна готова до чесного та рівноправного діалогу, а її роль через повномасштабну війну зростає, тому вона більше не мусить нікому нічого доводити.

Наостанок очільник МЗС зазначив, що Україна високо цінує всю надану допомогу та відносини з польськими друзями. Він висловив упевненість, що країнам вдасться знайти точки взаємного дотику та подолати існуючі проблеми завдяки спільній роботі.

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