У Польщі по-новому перевірятимуть частину біженців: що потрібно знати українцям

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У Польщі запрацювала нова система Eurodac. Нею перевірятимуть біженців з України, які хочуть отримати у Польщі притулок. Польські правоохоронні органи та прикордонна служба посилили контроль за безпекою країни. Що зміниться для українців — розповідаємо детально.

Про це повідомляє InPoland.

У Польщі посилили перевірки біженців: що потрібно знати українцям

Оновлена система ідентифікації Eurodac — це платформа з новим поколінням баз даних, створених для реєстрації біометричних відомостей іноземців.

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В облік бази потрапляють особи, які просять про надання притулку, затримані під час нелегального перетину кордонів Євросоюзу або перебувають у країнах ЄС без законних підстав.

Для аналізу та порівняння система збирає відбитки пальців і цифрові зображення обличчя. Паралельно фіксуються буквено-цифрові дані, зокрема номери паспортів та інформація про проїзні документи.

Задля точнішої верифікації та підвищення рівня безпеки біометричний контроль тепер поширюється й на дітей віком від 6 років.

«Запуск системи означає кращу співпрацю між службами, ефективніші заходи протидії нелегальній міграції та подальше посилення захисту кордонів», — розповів заступник міністра внутрішніх справ Томаш Шиманський.

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Тепер іноземцям стане значно важче хитрувати й подавати прохання про притулок одразу в кількох країнах ЄС.

Прикордонники можуть миттєво перевірити, чи не звертався затриманий за захистом десь інде та чи не ловили його раніше на порушенні кордону. Тепер Польща буде відразу бачити, яка країна має займатися мігрантом.

Оновлена Eurodac також допомагає відстежувати рух мігрантів усередині Євросоюзу — навіть тих, хто взагалі не подавав заяв на біженство. Так, правоохоронцям полегшили боротьбу з нелегальною міграцією, міжнародною злочинністю та тероризмом.

Завдяки доступу до бази поліції буде значно простіше встановлювати особи правопорушників чи їхніх жертв, а також вчасно виявляти тих, хто загрожує громадській безпеці.

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Правила для українців в Польщі — останні новини:

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури Польщі розробляє законопроєкт, який посилює правила отримання ліцензій на пасажирські перевезення для водіїв таксі з країн, що не входять до ЄС та ЄАВТ.

Головне нововведення зобов’яже іноземців надавати довідку про несудимість не лише з Польщі, а й з країни походження, оскільки через європейську систему ECRIS польські органи не мають доступу до даних громадян третіх країн.

Крім того, документ спрямований на боротьбу з тіньовими схемами: планується обмежити передачу або використання копій ліцензій іншими компаніями, щоб перевізники, які втратили дозвіл, не могли продовжувати діяльність через сторонні фірми.

Також у Польщі призупинили роботу над проєктом, який мав полегшити та прискорити працевлаштування іноземців, зокрема, українців, у дефіцитних галузях. До списку входило понад 300 професій зі сфер охорони здоров’я, транспорту, логістики, будівництва, промисловості тощо.

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Міністерство праці пояснило це рішення зростанням безробіття, хоча за планом перелік затребуваних спеціальностей мали опублікувати вже влітку. Проте польські експерти та роботодавці критикують такий крок, і кажуть, що інструменти виявлення дефіциту кадрів зараз потрібні ще більше.

Компанії роками не можуть знайти кваліфікованих працівників через невідповідність компетенцій та географічні чинники.

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