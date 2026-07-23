У Польщі в українців масово забирають виплати навіть без попередження

Українці у Польщі втрачають виплати на дітей / © Unsplash

Реклама

У Польщі громадяни України стикнулися з масовим призупиненням щомісячної допомоги на дітей «800+». У соціальних мережах батьки пишуть про отримання офіційних сповіщень від Установи соціального страхування (ZUS) щодо припинення раніше призначених виплат.

Про це пише InPoland.

Українці у Польщі почали втрачати виплату «800+»

Згідно з інформацією, яку поширюють українці в коментарях, відомство пояснює свої рішення виявленими невідповідностями в реєстрах Прикордонної служби Польщі.

Реклама

Зокрема, йдеться про розбіжності в даних щодо дати та факту перетину державного кордону. Водночас у листах від ZUS зазначається, що нарахування коштів поновлять одразу після врегулювання інформаційних суперечностей із прикордонним відомством.

Подібні повідомлення отримують навіть ті батьки, чиї діти народилися на території Польщі, мають статус UKR і жодного разу не виїжджали за межі країни.

Для розв’язання проблеми громадянам рекомендують звертатися прямо до органів соцстрахування. За словами тих, хто вже консультувався у ZUS, заявникам радять подати заяву в довільній формі із підтвердженням, що дитина постійно перебувала в Польщі, та додати її до основного пакета документів на програму «800+».

Разом із тим, серед отримувачів допомоги поширюється припущення про технічний збій у системі, через який розсилка листів відбувається в автоматичному режимі. У самому ZUS запевняють, що вже працюють над з’ясуванням причин ситуації.

Реклама

Українці в Польщі: останні новини

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року в Польщі набудуть чинності нові правила медичного оцінювання для осіб, які претендують на пенсії по інвалідності та інші виплати від Установи соціального страхування (ZUS).

Для перевірки стану здоров’я заявників ZUS зможе направляти їх на огляд до медичного експерта, лікаря-консультанта чи психолога, а також на додаткову діагностику чи навіть спостереження в лікарні. Якщо людина не може пересуватися, огляд проведуть за місцем її перебування.

У разі пропуску призначеного огляду заявник матиме 7 днів, щоб надати поважну причину та запросити нову дату. Ігнорування викликів без пояснень вплине на розгляд заяви та призначення виплат.

Новини партнерів