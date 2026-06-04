У Польщі впровадили нові правила щодо житла для іноземців: що варто знати українцям

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Уряд Польщі затвердив нові правила на купівлю житла для іноземців. Оскільки у Польщі живуть кілька мільйонів українців, правила стосуватимуться і їх зокрема. Чи дозволять українцям купувати житло у Польщі та що потрібно знати?

Більше про це розповіли Inpoland.

У Польщі запровадять нові правила на купівлю житла: що треба знати українцям

Польща вирішила цифровізувати контроль купівлі нерухомості іноземцями. Кабінет Міністрів Польщі ухвалив законопроєкт, який змінює правила оформлення угод із нерухомістю для іноземців. Нововведення мають спростити перевірки та навести лад в обліку, повідомив речник уряду Адам Шляпка.

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Головне нововведення — повна цифровізація процесу. Нотаріуси будуть зобов’язані передавати документи до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) виключно в електронному вигляді через спеціальну ІТ-систему CREWAN.

Це стосується угод про купівлю житла та землі, а також часток і акцій у компаніях, які володіють майном чи мають право на його постійне користування.

Потреба у реформі виникла через те, що нині нотаріуси надсилають паперові копії актів поштою протягом 7 днів після підписання. Через це МВС регулярно фіксує затримки.

Запізнення документів псує точність державних реєстрів і ставить під сумнів надійність юридичних операцій.

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Електронний формат має усунути паперову бюрократію, пришвидшити обмін даними та дозволити державі ефективніше контролювати ринок.

Правила для українців в Польщі — останні новини:

Нагадаємо, що посольство України в Польщі закликало українських біженців зі статусом PESEL UKR негайно оновити свої дані у польських реєстрах. Це необхідно зробити громадянам, які отримували PESEL на підставі внутрішніх документів чи закордонного паспорта, що вже втратив чинність, а також тим, хто згодом оформив новий паспорт або змінив персональні дані (наприклад, прізвище).

Зміни стосуються і дітей, які отримали новий документ або раніше реєструвалися без закордонного паспорта.

Для актуалізації інформації необхідно звернутися до місцевого органу гміни та надати чинний закордонний паспорт. За потреби у вас також можуть взяти відбитки пальців. Тим, хто наразі взагалі не має закордонного паспорта, потрібно терміново його оформити.

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Оновити дані у реєстрі необхідно до 31 серпня 2026 року. Ігнорування цієї вимоги може призвести до втрати статусу PESEL UKR, що позбавить українців прав на легальне проживання, роботу та інші привілеї тимчасового захисту у Польщі.

Крім усього, українці в Польщі отримали можливість складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така опція вже доступна у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах.

Водночас практичний іспит і надалі проводиться польською, проте кандидати мають право залучити перекладача.

Щоб отримати посвідчення, іноземець повинен досягти відповідного віку та підтвердити проживання в Польщі протягом щонайменше 185 днів. Процедура оформлення починається зі створення профілю кандидата у водії за місцем проживання, для чого потрібно пройти медогляд і подати пакет документів.

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Після цього можна записуватися до автошколи або готуватися до теорії самостійно, проходячи лише практику.

Після успішного складання обох іспитів необхідно сплатити збір за видачу документа у розмірі 100 злотих. Зазвичай водійське посвідчення виготовляють протягом дев’яти робочих днів, а відстежувати статус його готовності можна онлайн через систему info-car.pl.

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