У Ryanair попередили пасажирів про тимчасове скасування майже 20 рейсів з України: перелік

Людей просять стежити за оновленнями.
Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про тимчасове припинення деяких рейсів від України. Обмеження діятимуть у січні 2022 року.
Про це інформує авіакомпанія в Telegram.
Як зазначають, загалом скасовано 17 авіарейсів. У переліку рейси переважно до польських та італійських міст. Обмеження діятимуть від 10 до 31 січня 2022 року:
Перелік скасованих рейсів Ryanair від України:
- Київ – Бидгощ від 10 до 31 січня
- Київ – Мальта від 10 до 31 січня
- Львів – Барі від 10 до 31 січня
- Львів – Палермо від 10 до 31 січня
- Львів – Піза від 10 до 31 січня
- Львів – Турин від 10 до 31 січня
- Львів – Манчестер від 10 до 31 січня
- Львів – Братислава від 10 до 31 січня
- Харків – Вільнюс від 6 до 31 січня
- Харків – Варшава від 6 до 31 січня
- Харків – Краків від 6 до 31 січня
- Харків – Познань від 6 до 31 січня
- Харків – Будапешт від 6 до 31 січня
- Харків – Мілан від 6 до 31 січня
- Одеса – Катовіце від 10 до 31 січня
- Одеса – Болонья від 10 до 31 січня
- Одеса – Барселона від 10 до 31 січня
Пасажирів попередили, що у розкладі можливі зміни, тому людей закликають стежити за останніми новинами компанії.
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