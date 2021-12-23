У Ryanair попередили пасажирів про тимчасове скасування майже 20 рейсів з України: перелік

У Ryanair попередили пасажирів про тимчасове скасування майже 20 рейсів з України: перелік

Людей просять стежити за оновленнями.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про тимчасове припинення деяких рейсів від України. Обмеження діятимуть у січні 2022 року.

Про це інформує авіакомпанія в Telegram.

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Як зазначають, загалом скасовано 17 авіарейсів. У переліку рейси переважно до польських та італійських міст. Обмеження діятимуть від 10 до 31 січня 2022 року:

Перелік скасованих рейсів Ryanair від України:

Київ – Бидгощ від 10 до 31 січня

Київ – Мальта від 10 до 31 січня

Львів – Барі від 10 до 31 січня

Львів – Палермо від 10 до 31 січня

Львів – Піза від 10 до 31 січня

Львів – Турин від 10 до 31 січня

Львів – Манчестер від 10 до 31 січня

Львів – Братислава від 10 до 31 січня

Харків – Вільнюс від 6 до 31 січня

Харків – Варшава від 6 до 31 січня

Харків – Краків від 6 до 31 січня

Харків – Познань від 6 до 31 січня

Харків – Будапешт від 6 до 31 січня

Харків – Мілан від 6 до 31 січня

Одеса – Катовіце від 10 до 31 січня

Одеса – Болонья від 10 до 31 січня

Одеса – Барселона від 10 до 31 січня

Пасажирів попередили, що у розкладі можливі зміни, тому людей закликають стежити за останніми новинами компанії.

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