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У Ryanair попередили пасажирів про тимчасове скасування майже 20 рейсів з України: перелік

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У Ryanair попередили пасажирів про тимчасове скасування майже 20 рейсів з України: перелік

pixabay.com

Людей просять стежити за оновленнями.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про тимчасове припинення деяких рейсів від України. Обмеження діятимуть у січні 2022 року.

Про це інформує авіакомпанія в Telegram.

Як зазначають, загалом скасовано 17 авіарейсів. У переліку рейси переважно до польських та італійських міст. Обмеження діятимуть від 10 до 31 січня 2022 року:

Перелік скасованих рейсів Ryanair від України:

  • Київ – Бидгощ від 10 до 31 січня
  • Київ – Мальта від 10 до 31 січня
  • Львів – Барі від 10 до 31 січня
  • Львів – Палермо від 10 до 31 січня
  • Львів – Піза від 10 до 31 січня
  • Львів – Турин від 10 до 31 січня
  • Львів – Манчестер від 10 до 31 січня
  • Львів – Братислава від 10 до 31 січня
  • Харків – Вільнюс від 6 до 31 січня
  • Харків – Варшава від 6 до 31 січня
  • Харків – Краків від 6 до 31 січня
  • Харків – Познань від 6 до 31 січня
  • Харків – Будапешт від 6 до 31 січня
  • Харків – Мілан від 6 до 31 січня
  • Одеса – Катовіце від 10 до 31 січня
  • Одеса – Болонья від 10 до 31 січня
  • Одеса – Барселона від 10 до 31 січня 

Пасажирів попередили, що у розкладі можливі зміни, тому людей закликають стежити за останніми новинами компанії.

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