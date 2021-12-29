У Єгипті напередодні Нового року українські туристи опинилися на вулиці: деталі

У Єгипті напередодні Нового року українські туристи опинилися на вулиці: деталі

Група український туристів майже 10 годин очікувала, поки їх поселять до готелю.

У Єгипті понад два десятки українських туристів з дітьми, які приїхали святкувати Новий рік, зіткнулися з проблемою. У готелі, за який вони заплатили, раптово не виявилося вільних місць.

Про це розповів журналіст Денис Казанський у Facebook з посиланням на своїх підписників, які повідомили про інцидент.

За його словами, українців хотіли поселити в іншому готелі, який "набагато гірший та дешевший".

"Не хочеш — ночуй на вулиці. Це готель Albatros Sea World Marsa Alam у місті Марса Алам. Розповідають, що в такій ситуації опинилося 25 людей із дітьми. Людей кинув оператор, який тепер нічого не пояснює та не дає своїх представників на місці", — пише Казанський.

Один із туристів Дмитро Мітасов розповів деталі інциденту. За його словами, спочатку представник турфірми відмовився поселити туристів до готелю через проблеми з електрикою. Українцям запропонували поїхати до сусіднього готелю на дві-три доби. Проте, як виявилось, проблем з електрикою не було.

Так само, як і з вільними місцями, адже поки українці чекали на заселення, туди поселили декілька сімей з Німеччини та Британії.

"Після майже 10 годинного очікування, яке закінчилось о 4 ранку, і гучного скандалу нам надали номери", — зазначив Мітасов.

Нагадаємо, що українські медсестри врятували білоруса на відпочинку у єгипетському Шарм Ель Шейху. Реанімаційні заходи вони не припинили навіть після того, як місцевий рятувальник сказав, що це кінець і більше немає сенсу продовжувати.

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