У ЄС оновили перелік "зелених" країн для подорожей: чи повернули до списку Україну

У ЄС оновили перелік "зелених" країн для подорожей: чи повернули до списку Україну

Перелік країн регулярно переглядають.

Європейський союз 18 листопада оновив список країн, які вважають безпечними з точки зору ситуації з COVID-19. Україну, яку виключили з переліку 9 листопада, нині не повернули до списку.

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Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Після розгляду в рамках рекомендації щодо поступового зняття тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, до списку була додана Індонезія", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленим переліком ЄС, до "зелених" країн належать: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Перу, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ, Уругвай, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

Україну поки не повернули до "зеленого списку" ЄС, але, як зазначено в рекомендації Ради, цей перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.

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Детально про те, що означає вилучення України із "зеленої зони" ЄС і як тепер подорожуватимемо, читайте тут.

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