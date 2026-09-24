Українка назвала країну біля моря, де дешево жити: ціни здивують

Болгарія чи Грузія: де дешевше

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Українська біженка Анна Добровольська, яка чотири роки прожила в болгарській Варні, а згодом перебралася до грузинського Батумі, поділилася власним досвідом адаптації та порівняла умови життя в обох країнах. Де краще і дешевше жити: у Болгарії чи у Грузії?

Про це жінка розповіла у TikTok.

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Українка про життя в Болгарії та Грузії: де краще

Зараз Анна живе в Батумі разом з чоловіком. За її словами, життя в цих двох містах біля моря кардинально відрізняється за внутрішньою динамікою та атмосферою.

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«Можу сказати, що це два абсолютно різні досвіди життя. Варна для мене була про море, спокій і більш зрозумілий, налагоджений ритм. А Батумі — це енергія міста, хмарочоси, шалений трафік і зовсім інший характер. І ще, чесно, Грузія для мене зараз відчутно дешевша за Болгарію», — розповіла українка.

Питання нерухомості стало одним із найвідчутніших. У Батумі орендувати квартиру з плануванням 1+1 можна, починаючи від $400. Також орендарям не потрібно залишати завдаток чи покривати послуги рієлторів. Натомість у Варні аналогічне житло коштуватиме вже від €500.

До того ж на болгарському ринку зазвичай вимагають подвійний депозит, а комісія рієлтора нерідко сягає 100% від місячної плати.

Суттєва різниця помітна й у платіжках за комунальні послуги: у Грузії за комуналку доведеться заплатити близько $50–70, а у Болгарії — €150–200.

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Різняться і ціни на транспорт. Якщо в Батумі за поїздку на таксі доведеться віддати від $2 до $4, то у Варні аналогічна послуга коштує від €4 до €10.

Продукти та ресторани: порівняння Грузії та Болгарії

Жінка зауважує, що у Грузії вигідно купувати овочі, фрукти та м’ясо, а за свіжим виловом риби краще ходити на ринок. Крім того, на полицях звичайних грузинських магазинів є чимало українських продуктів:

«В українському магазині ціни такі самі, як в Україні. На ринках взагалі смішні ціни, і тут найкраще купувати свіжу рибу, овочі, фрукти та м’ясо».

Грузинські ресторани дуже приваблюють не лише розміром порцій, а й середнім чеком, який приблизно вдвічі менший за болгарський.

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Порівняння побуту

Анна зізнається, що їй подобається жити у Батумі більше через гнучкий розклад роботи торгівлі й загальну динаміку.

За її словами, багато закладів працюють щодня та допізна, а деякі — цілодобово, що дуже подобається після Європи, де все зачиняється рано, а вихідними нічого не працює.

За спостереженнями українки, Грузія виявилася практичнішою та вигіднішою за Болгарію практично за всіма основними статтями щоденних витрат — від оренди й транспорту до харчування.

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Нагадаємо, українець опублікував у TikTok ролик, у якому показав вечерю в таборі для біженців у німецькому Гіссені. На кадрах видно порцію салату, два шматочки сиру, два шматочки ковбаси та хліб.

Автор зазначив, що розуміє можливі нарікання на малий розмір порції, але наголосив, що це не готель чи ресторан, а Німеччина приймає дуже багато людей. Чоловік додав, що за потреби може сам докупити продукти в магазині.

Опубліковане відео викликало суперечливу реакцію серед користувачів Мережі. Частина коментаторів вважає таку вечерю надто скромною та замалою для дорослого чоловіка. Натомість інші наголосили, що будь-яке безкоштовне харчування в таборі є суттєвою допомогою, а перекус хлібом із маслом чи варенням є звичним для багатьох у Німеччині.

А українська біженка Людмила Русіна у TikTok поділилася враженнями від роботи на кухні німецького ресторану під час різдвяних свят 2022 року. Жінку приголомшило те, що склянки в закладі мили в одній мийці, не змінюючи воду протягом усього дня. Її донька підтвердила, що така практика є абсолютно звичною для Німеччини, і прохання змінити воду лише здивувало б місцевих працівників.

Згодом жінка звернула увагу й на інші побутові нюанси в німецьких кафе, зокрема, на відсутність туалетів чи можливості помити руки в невеликих закладах, а також на спокійне ставлення місцевих жителів до бруду, коли вони спокійно продовжують їсти приладдям, що впало на підлогу.

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