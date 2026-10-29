Українка показала, що продають у Lidl у Німеччині за 3 євро: що було в пакеті

Що можна купити на 3 євро в Німеччині

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У німецьких супермаркетах давно є дієвий спосіб боротьби з марнуванням їжі: ритейлери формують спеціальні набори з овочів та фруктів, чий термін придатності добігає кінця, і продають їх за символічною ціною. Такі пакунки коштують по 3–5 євро.

Українська біженка показала, що їй вдалося знайти в такому пакеті, і чи якісною була там їжа. Про це вона розповіла у TikTok.

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Скільки продуктів можна купити в Німеччині на 3 євро: огляд

Тетяна переїхала до Німеччини після початку повномасштабної війни та веде блог на тему життя в Німеччині. Жінка показала, що їй вдалося «вполювати» у магазині Lidl на 3 євро — близько 150 грн.

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Суть акції полягає в тому, що працівники супермаркетів збирають товари у спеціальні пакети. Покупці не можуть перекладати продукти з одного пакунка в інший, а можуть лише зазирнути всередину пакета, аби оцінити вміст.

«Що сьогодні поклали у пакет за 3 євро? На таких стійках стоять спеціальні пакети для порятунку овочів та фруктів. Перекладати з них нічого не можна, але заглянути всередину і зрозуміти склад можна. Дивимося, вибираємо той, що найбільше подобається, і йдемо додому. І зараз я покажу, що попалося мені сьогодні», — каже жінка.

Тетяна каже, що купівля таких пакетів не має викликати сорому, адже ви рятуєте продукти. Вони не зіпсовані. У деяких продуктів може бути пошкоджена упаковка. Це та їжа, яку потрібно їсти вже зараз чи протягом кількох днів.

«Не треба писати: „Залиште вже це бідним, старим, нещасним“. Друзі, ці пакетики називаються „Врятуй мене“. Туди складають продукти, які треба з’їсти вже зараз. Порвалася сітка на картоплі, наприклад. Це класна акція від магазинів. Тому не соромтеся — беріть. Це не для бідних», — поділилася українка.

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У пакетику за 3 євро Тетяні попалися такі продукти: дві упаковки винограду, упаковка інжиру, три яблука, лимон та мішечок картоплі.

«Просто подивіться: абсолютно нормальний, хороший інжир. Усе з ним прекрасно! Три абсолютно нормальні яблука, лимончик, картопля. Я не знаю, скільки тут, десь кілограм, мабуть. Бачите, її поклали в інший пакет, бо, швидше за все, просто порвалася сітка».

За її словами, цей конкретний пакет виявився навіть меншим, ніж зазвичай.

Німеччина: останні новини

Нагадаємо, українська біженка в Німеччині порівняла мінімальні зарплати та рівень життя в обох країнах, зазначивши, що українська мінімалка змушує людей виживати, тоді як німецька забезпечує гідне життя.

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В Україні мінімальна заробітна плата становить 8 600 грн — близько 170 євро, за які мільйони працівників, зокрема у сферах медицини, освіти та культури, змушені сплачувати комуналку, купувати їжу, одяг і утримувати дітей.

Для порівняння, німецька мінімальна зарплата брутто сягає близько 2 400 євро, а «на руки» людина отримує приблизно 1 600 євро. За словами біженки Людмили, після покриття основних витрат на оренду житла з комунальними послугами, харчування, транспорт, зв’язок та обов’язкове страхування, у залишку є близько 450 євро, яких вистачає на відпочинок і серйозні заощадження.

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