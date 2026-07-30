Українці в Німеччині можуть не знати про штрафи: як перевірити можливі борги

Як перевірити свої штрафи у Німеччині / © Reuters

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Українські біженці, які живуть у Німеччині, точно знають, що в країні існує чимало штрафів. Можна порушити певне правило і навіть не знати, за що вас штрафують. Як українцям час від часу перевіряти штрафи і куди потрібно звертатися?

Про це розповіли Relocate To.

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Штрафи за порушення ПДР у Німеччині: суми 2026 року

Німецька система дорожнього руху вкрай сувора і має високі штрафи. Для українців, які перебувають у Німеччині на власному чи орендованому авто, недотримання правил може обернутися сильними витратами чи навіть втратою права на кермування.

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За дотриманням правил стежить Федеральне відомство автодорожнього транспорту. Усі серйозні правопорушення фіксуються в реєстрі Fahreignungsregister, який також називають Punkte in Flensburg. Система штрафних балів така:

1 бал: нараховують за порушення, які не створюють безпосередньої небезпеки. Зберігається в базі 2,5 року.

2 бали: призначаються за серйозні випадки, які можуть призвести до тимчасової заборони керування. Зберігаються у базі 5 років.

3 бали: дають за грубі порушення, які майже завжди тягнуть за собою позбавлення права на керування. Зберігаються у базі 10 років.

8 балів: якщо накопичити таку кількість балів у реєстрі, це призводить до автоматичного позбавлення водійського посвідчення. Повернути право керування можна лише після спеціальної перевірки.

Списати 1 бал за допомогою спеціального семінару дозволено лише за умови, що водій має не більше 5 балів. Скористатися такою можливістю можна всього раз на 5 років.

Розмір грошового стягнення визначається за федеральним каталогом штрафів. У разі створення перешкоди, небезпеки чи матеріальних збитків санкції автоматично зростають.

Штрафи за перевищення швидкості в Німеччині

За перевищення швидкості в Німеччині до 10 км/год вам не додадуть штрафних балів, проте доведеться заплатити штраф — 20€ поза населеним пунктом і 30€ у населеному пункті.

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За перевищення від 11 до 15 км/год також балів не знімають — ви заплатите 50€ штрафу у населеному пункті і 40€ поза населеним пунктом.

За помірне перевищення швидкості від 16 до 20 км/год у населеному пункті водієві доведеться сплатити 70 євро, тоді як поза містом штраф становитиме 60 євро — в обох випадках без нарахування балів.

Якщо ж перевищити ліміт на 21–25 км/год, сума зростає до 115 євро у місті та 100 євро поза ним, а до реєстру додається 1 бал. За їзду швидше на 26–30 км/год передбачено штраф у розмірі 180 євро в населеному пункті та 150 євро за його межами, також із нарахуванням одного бала.

Істотніше порушення на 31–40 км/год у межах населеного пункту тягне за собою 260 євро штрафу, 2 бали та місячну заборону на керування, тоді як поза містом водій сплатить 200 євро й отримає 1 бал.

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При перевищенні на 41–50 км/год заборона керування на 1 місяць та 2 бали призначаються незалежно від місця правопорушення, проте сума штрафу в місті становить 400 євро, а поза ним — 320 євро.

За перевищення швидкості на 51–60 км/год у населеному пункті доведеться віддати 560 євро, отримати 2 бали та 2 місяці заборони на кермування, а поза містом це коштуватиме 480 євро з позбавленням прав на 1 місяць.

Найсуворіші санкції у цьому діапазоні застосовують за перевищення на 61–70 км/год: у місті покарання сягає 700 євро, 2 балів і 3 місяців заборони керування, а поза населеним пунктом — 600 євро, 2 балів та 2 місяців заборони.

Інші поширені штрафи у Німеччині

Користування телефоном за кермом: 100 € та 1 бал (зі створенням небезпеки — 150 €, 2 бали та заборона на 1 місяць; із пошкодженням майна — 200 €, 2 бали та заборона на 1 місяць).

Проїзд на червоне світло (менше ніж 1 с): 90 € та 1 бал.

Проїзд на червоне світло (понад 1 с): 200 €, 2 бали та заборона на 1 місяць (з небезпечними наслідками чи пошкодженням майна — до 360 €).

Непристебнутий ремінь безпеки: 30 €.

Недотримання безпечної дистанції: близько 400 €.

Паркування на місці для осіб з інвалідністю: 55 €.

Паркування на тротуарі, велосипедній доріжці або у другому ряді: від 55 € до 100–110 € (за обтяжливих обставин можливий 1 бал).

З 1 липня 2026 року строк давності притягнення до відповідальності за звичайні порушення ПДР збільшено з 3 до 6 місяців, тому «штрафний лист» може надійти зі значною затримкою.

Як дізнатися про штраф у Німеччині та сплатити його

Єдиного державного онлайн-сервісу для перевірки штрафів у Німеччині немає. Усі офіційні сповіщення надсилаються поштою на адресу реєстрації проживання або власника авто.

Якщо транспорт орендований, спочатку лист отримує прокатна компанія, яка переадресовує його водієві.

Для орієнтовного розрахунку суми водії часто використовують ресурси bussgeldkatalog.org або bussgeldinfo.org, але юридичну силу мають лише дані з Bußgeldkatalog. Якщо лист затримався, можна звернутися до місцевого транспортного управління або регіональної поліції.

Оплата здійснюється за допомогою банківського переказу. У разі прострочення виплати нараховується пеня, а справа передається судовим виконавцям, що загрожує блокуванням рахунків та обмеженням права керування.

Штрафи у Німеччині: останні новини

Нагадаємо, блогерка Катерина у своєму TikTok поділилася власним десятирічним досвідом життя в Німеччині та розповіла про специфічні закони й суворі заборони, які часто шокують українців.

Серед таких обмежень — заборона самовільно забирати дітей зі школи заради відпустки. За подібні прогули батькам загрожує штраф, який, за даними каналу ZDF, може становити від 5 до 1000 євро. Також дівчина зазначила, що до оплати на касі в супермаркетах заборонено вживати продукти, оскільки вони залишаються власністю магазину. За це можна отримати штраф.

Крім того, у Німеччині діє заборона на ночівлю у дачних будиночках через вимоги протипожежної безпеки. Окрему увагу блогерка приділила правилам утримання дачних ділянок. Згідно з Федеральним законом про малі сади, орендарі зобов’язані доглядати за садом, уникати захаращення та вирощувати певну кількість культур.

За недотримання порядку сусіди можуть поскаржитися керівництву кооперативу. Це загрожує попередженнями, штрафами за внутрішніми статутами товариств або навіть розірванням договору оренди.

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