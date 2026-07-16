Українців масово "розводять" на гроші на відпочинку: як відрізнити фейкові тури і оренду житла

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Влітку в Україні активізувалися сезонні шахрайські схеми, пов’язані з відпочинком та подорожами. Шахраї масово використовують фейкові оголошення про оренду житла, неіснуючі «гарячі» тури та інші послуги, аби спіймати тих, хто хоче відпочити, «на гачок».

Більше про популярні афери розповіли у проєкті Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Як українських туристів «розводять» аферисти: що потрібно знати

Фахівці закликають українців бути максимально пильними та ретельно перевіряти усі пропозиції перед переказом коштів.

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За даними експертів, однією з найпоширеніших схем є пропозиція привабливих апартаментів у соцмережах чи на платформах оголошень за ціною, яка є приблизно на 40% нижчою за ринкову. Наприклад, апартаменти біля моря за «казковою» ціною.

Псевдовласники зазвичай пояснюють низьку вартість терміновістю, акціями або скасуванням попередньої броні. При цьому клієнта штучно підганяють та створюють ілюзію високого попиту. Після того як ви переказуєте аванс на проживання, сторінку з оголошеннями видаляють, а за номерами більше ніхто не відповідає.

Для створення таких оголошень зловмисники копіюють реальні фотографії чужого житла чи готельних номерів з інтернету. Головна їхня мета — зацікавити якомога більше людей та оперативно зібрати передоплату, використовуючи психологічний тиск та штучний дефіцит часу.

Іншою популярною схемою, на яку «клює» багато українців, є «відмовні гарячі псевдотури». Окрему небезпеку становлять пропозиції наддешевих путівок до популярних країн, як-от Єгипту чи Туреччини. Шахраї пропонують знижку 50–70%. Після термінової оплати «гарячого» туру покупці або взагалі не отримують документів, або отримують підроблені ваучери та квитки, фальшивість яких з’ясовується безпосередньо перед поїздкою чи під час спроби зв’язатися з готелем.

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Аналогічні схеми з обов’язковою повною або частковою передоплатою фіксують і в таких напрямах відпочинку:

оренда авто, яхт та човнів;

організація екскурсій;

оренда заміських будинків.

Після отримання грошей шахраї під різними приводами можуть відкладати надання послуги. Вони можуть писати вам, що зараз у них відбувається «форс-мажор» чи є технічні несправності. Згодом вони повністю припиняють комунікацію.

Як не втратити свої гроші під час відпочинку

Насамперед уважно та з підозрою ставтеся до великих знижок — якщо на тур пропонують -50% знижки чи вище. Ретельно все перевіряйте, аби не натрапити на шахраїв.

Шукайте відгуки про готель, компанію, екскурсоводів. Вивчіть історію профілю, з яким спілкуєтеся, контактні дані і те, як давно він був зареєстрований.

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Під час оренди житла попросіть власника показати його, вид із вікна та прилеглу територію через відеодзвінок у реальному часі. Відмова від цього є тривожним сигналом.

Не переказуйте кошти на картки приватних осіб без підписаного договору чи офіційного підтвердження броні. Натомість краще користуватися відомими перевіреними сервісами бронювання та послугами сертифікованих туроператорів.

Заздалегідь дізнавайтеся умови скасування бронювання та процедуру повернення коштів. А ще варто пам’ятати, що зловмисники використовують психологічні трюки — підганяють вас, примушують оплатити все за кілька хвилин і кажуть, що ви втратите вигідну пропозицію.

Відпочинок за кордоном 2026 — що треба знати українцям, останні новини:

Нагадаємо, останнім часом туристи в Італії все частіше стикаються з прихованими платежами та схемами обману, які суттєво збільшують вартість відпочинку.

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У ресторанах мандрівникам часто дописують у чеки зайві позиції, стягують обов’язкову плату за сервіс та додають збори за поділ однієї страви на двох — як-от відомий випадок на озері Комо, де з пари взяли 2 євро за розрізання сендвіча навпіл.

Також туристи скаржаться на хитрі трюки в кафе, де продавці вимагають окрему доплату за кожну добавку до морозива, через що звичайний десерт іноді коштує понад 20 євро за порцію.

Крім того, неприємні сюрпризи чекають на відпочивальників при оренді житла: у деяких італійських готелях та апартаментах постільна білизна та рушники не входять у вартість бронювання, і за їх використання з туристів стягують чималі додаткові кошти.

Також перед поїздкою за кордон варто ретельно переглянути свій гардероб, оскільки у 21 країні світу цивільним особам суворо заборонено носити камуфляжний одяг та аксесуари. При цьому обмеження стосуються не лише курток чи штанів, а й кепок, рюкзаків, купальників і навіть дитячих речей у будь-яких колірних варіаціях камуфляжу.

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Покарання за порушення цього правила буває вкрай суворим: наприклад, в Омані цивільним загрожує штраф до 5 тисяч доларів, а в Гані — до 12 місяців позбавлення волі. Подібні обмеження також діють у Саудівській Аравії, Нігерії, Уганді, Замбії та багатьох популярних країнах Карибського басейну.

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