Українців на кордоні з Польщею перевірятимуть ретельніше: що зміниться

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На кордоні України з Польщею запустили нову систему Eurodac. Її використовуватимуть для реєстрації біометричних даних іноземців. Доступ до неї вже мають працівники поліції та прикордонники. Завдяки новій системі Польща хоче боротися з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Про це повідомили у МВС Польщі.

Система перевірки іноземців Eurodac: що потрібно знати українцям, які подорожують через Польщу

Система Eurodac збирає не лише біометричні дані, а й буквено-цифрові — номери паспортів, інформацію про проїзні документи.

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Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський заявив, що оновлена платформа спрощує обмін даними між країнами ЄС.

«Це рішення дозволяє ефективніше ідентифікувати осіб, які намагаються незаконно перетнути кордони, забезпечуючи кращу співпрацю між службами та посилення захисту», — додав Томаш Шиманський.

Запуск системи перевірки Eurodac став черговим кроком ЄС до впровадження широкомасштабних ІТ-систем безпеки. З жовтня 2025 року у Польщі діє Система в’їзду/виїзду (EES), в якій реєструють біометричні дані громадян третіх країн, які перетинають Шенгенську зону.

Система EES функціонує вже на всіх пунктах пропуску з Польщею. Прикордонникам вдалося запобігти в’їзду 11 тисяч іноземців, які не відповідали критеріям допуску.

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У Європейському Союзі Польща залишається лідером за якістю реєстрації біометричних даних.

Українці в Польщі — останні новини:

Нагадаємо, побут у Польщі часто дивує українців через специфічні особливості місцевих супермаркетів. Найбільшим гастрономічним шоком для українки, яка поділилася своїми враженнями, стали незвичні поєднання маринадів для оселедця — зі сметаною, яблуком чи гірчицею. А також напівфабрикати для борщу у вигляді «готової червоної води» та спеціальної локшини.

Крім того, її здивував популярний формат великих упаковок «пачка в пачці», наприклад, дев’ять маленьких пачок чипсів в одній великій та величезний асортимент косметичних мініатюр у побутових відділах.

Водночас певні місцеві сервіси викликали у дівчини щире захоплення. Зокрема, її вразили встановлені безпосередньо в торгових залах автомати для самостійного нарізання хліба на скибки та друк фотографій у магазинах косметики.

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Однак, українці мають знати про оновлену систему ідентифікації Eurodac, яка посилює контроль за безпекою країни. Ця платформа містить базу даних нового покоління для реєстрації біометричних відомостей іноземців, які просять про притулок, були затримані під час нелегального перетину кордонів або перебувають в ЄС без законних підстав.

Для точнішої верифікації система збирає буквено-цифрові дані, відбитки пальців та цифрові зображення обличчя, причому біометричний контроль відтепер поширюється й на дітей віком від 6 років.

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