"Укрзалізниця" додала півтори тисячі місць на топові напрямки на 5 січня: куди можна поїхати

"Укрзалізниця" додала півтори тисячі місць на топові напрямки на 5 січня: куди можна поїхати

Перед Святою вечерею виріс попит на продаж квитків.

"Укрзалізниця" додала у продаж додаткових 1650 квитків на найбільш популярні напрямки на 5 січня. У компанії повідомляють, що вирішили збільшити продаж квитків, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди цього дня.

Про це пресслужба компанії повідомила на сторінці у Telegram.

Додаткові квитки з'явилися на напрямках :

З Києва та Харкова — додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова; з донецького та дніпровського напрямків — 150 місць у західному напрямку;

З одеського напрямку — 240 місць до Карпат;

З київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно — до 500 місць додатково.

Також зазначають, що додали вагони до поїзда №102/101 Київ — Херсон та № 20/19 Київ — Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.

Нагадаємо, 30 грудня у перший рейс відправився відновлений двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів. Однак оновлений поїзд не усі зацінили - користувачі соцмереж зазначили, що двоповерховий електропоїзд із сидячими місця не для тривалих поїздок.

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