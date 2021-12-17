"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги: до яких міст можна поїхати на зимові свята

Додаткові потяги призначили до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова.
У зв’язку з підвищеним попитом АТ "Укрзалізниця" вирішила збільшити поїзди на новорічно-різдвяний період.
Про це йдеться на сайті компанії.
На зимові свята призначили 6 додаткових поїздів до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова. Графік руху поїздів такий:
- №266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
- №239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.
- №170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
- №173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.
Раніше повідомляли, що "Укрзалізниця" до новорічних свят призначає ще додаткові потяги та збільшує періодичність окремих рейсів на "лижні" напрямки. Скільки добавили потягів і куди можна поїхати під час зимових свят - за цим посиланням.
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