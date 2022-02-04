"Укрзалізниця" залишила курсування додаткового потяга до курортного містечка: розклад

Рішення у компанії ухвалили після аналізу наявного пасажиропотоку.

АТ "Укрзалізниця" вирішила продовжити курсування додаткового зимового поїзда із Сум до курортного містечка Ворохта. Йдеться про потяг №259/260 сполученням Суми – Ворохта, він буде курсувати до 24 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, рішення про продовження курсування потягу ухвалили після аналізу наявного пасажиропотоку.

Поїзд №259/260 відправляється із Сум по парних числах о 15:40 і прибуває до Ворохти о 12:06. Зворотно, з Ворохти, поїзд відправляється по непарних числах о 14:30 і прибуває до кінцевої станції о 09:56.

"Крім того, для оцінки можливостей оптимізації руху поїздів та пасажиропотоку, в межах співпраці з Сумською обласною державною адміністрацією та міською адміністрацією міста Шостка, "Укрзалізниця" продовжує курсування поїздів №778/777 та №784/783 сполученням Київ - Шостка до 28 лютого", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укрзалізниця" не планує 2022 року підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

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