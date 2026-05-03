Унікальний міст, з якого видно чотири країни: у світі є лише одне таке місце

У світі є лише один міст, з якого відкривається вигляд на чотири країни одночасно. Це стало можливим завдяки архітектурному плануванню — міст мав з’єднати дві країни, оминаючи дві інші. Що це за міст і в якій країні його можна відвідати?

Про це розповіли Mirror.

Міст, з якого видно чотири країни відразу: де він розташований

В усьому світі є архітектурні прориви, якими країнам хочеться пишатися. Нерідко будують і незвичайні мости, аби приваблювати більше туристів та хизуватися краєвидами своєї країни. Однак є один міст, який перевершує інші за задумом та втіленням.

Відвідувачі цього мосту можуть побачити чотири країни водночас. Йдеться про Казунгульський міст. Він, можливо, не найгарніший у світі, однак розташований в одному з найдивніших місць — над річкою Замбезі.

Міст має довжину 923 м та ширину 18,5 м і служить головним маршрутом через Африку, що з’єднує Замбію та Ботсвану. З мосту добре видно такі чотири країни: Замбію, Ботсвану, Намібію та Зімбабве.

Мостом проходять двосторонній рух автівок, залізнична колія та доріжки для пішоходів. Казунгульський міст відкрили у травні 2021 року.

Міст спроєктували для спрощення перетину складних кордонів між двома країнами — Замбією та Ботсваною. Карти показують, що ця місцевість є єдиним у світі квадрипунктом, тобто єдиним місцем, де зустрічаються чотири країни.

Місцина відома як «квадрипункт Казунгула», де посеред річки Замбезі перетинаються Ботсвана, Намібія, Замбія та Зімбабве.

Західна точка мосту вважається місцем зустрічі Ботсвани та Замбії з Намібією, тоді як східна точка — місцем зустрічі цих трьох країн із Зімбабве.

Існує і плутанина: Big Think повідомляв, що під час уважного розглядання карти сполучення чотирьох країн, своєрідна «точка», зникає і ділиться на 2–3 точки. Попри спірний статус, туристам дуже подобається відвідувати міст і бачити чотири країни одночасно.

