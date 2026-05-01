В Іспанії іноземцям пропонують безкоштовне житло й роботу, але є нюанс

В іспанському селі Аренільяс дають безкоштовне житло та роботу тим, хто готовий туди переїхати. Зараз там живе лише 40 людей, тому місцева влада намагається врятувати село від вимирання і залучити нових мешканців.

Про це пише Daily Mail.

Умови переїзду та вимоги до кандидатів

Проєкт «Пакет репопуляції» орієнтований на залучення людей, які мають «практичні або універсальні навички». Особливу перевагу надають сім’ям із дітьми — це необхідно для підтримки роботи місцевих шкіл і відновлення міської інфраструктури.

Щоб взяти участь у програмі, кандидати мають надіслати резюме на електронну адресу ayuntamiento@arenillas.es, описати навички своєї родини та обґрунтувати бажання переїхати. Водночас іноземці повинні враховувати необхідність отримання візи або наявності права на роботу в Іспанії.

Побутові умови та працевлаштування

Учасникам програми надають квартири в нещодавно відремонтованих будинках без необхідності сплачувати орендну плату. Мешканці мають покривати лише рахунки за газ і воду, водночас електроенергія, яка постачається від сонячних панелей, дешева. Для дітей передбачено безкоштовний трансфер до школи в сусідньому місті Берланга-де-Дуеро.

Наразі в селі існує великий попит на працівників будівельної галузі для утримання будівель і керування громадським центром. За перші кілька тижнів після запуску програми громада отримала вже понад 200 заявок.

Глобальні тренди репопуляції

Подібні методи підтримки громад, що зникають, використовують і в інших країнах. Наприклад, в іспанському регіоні Естремадура цифровим кочівникам пропонують гранти до 15 000 євро за умови переїзду щонайменше на два роки.

А у швейцарському місті Альбінен родинам виплачують по 25 000 франків на дорослого та 10 000 — на дитину, проте учасники мають придбати нерухомість і прожити в селі 10 років. Також Японія виплачує до 3 мільйонів єн за переїзд із Токіо до сільських районів для стимулювання регіонального розвитку.

