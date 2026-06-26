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ТСН у соціальних мережах

Безкоштовні медичні послуги у Німеччині

Безкоштовні медичні послуги у Німеччині / © Unsplash

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
758
Час на прочитання
3 хв

"В Україні це 14 000 грн, а тут — 0 євро": біженка розповіла про неочевидний плюс життя в Німеччині

Українська біженка в Німеччині розповіла, як отримала стоматологічні та ортодонтичні послуги безкоштовно. В Україні такі процедури могли б коштувати від 14 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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В Україні це обійшлося б у щонайменше 14 тисяч гривень, а в Німеччині — зробили за 0 євро. Українська біженка, яка живе у Німеччині, здивувала тим, що безкоштовно отримала медичні послуги зі стоматології та ортодонтії.

Більше про це вона розповіла в Instagram.

Українка розповіла про безкоштовні медичні послуги у Німеччині

Дівчина, яку звати Карина, і яка живе у Німеччині, розповіла, що отримала стоматологічні та ортодонтичні послуги безкоштовно. Зокрема, в Україні на це довелося б витратити щонайменше 14 тисяч гривень.

«В Україні я б заплатила за це 14 000 грн, у Німеччині я заплатила нуль. Сьогодні я була на примірці капи у стоматолога в Німеччині і вирішила порахувати, скільки всі процедури, які мені для цього знадобилися, коштували в Україні», — розповідає біженка.

Консультація стоматолога обійшлася б у середньому 800–1000 грн. Панорамний рентген щелепи — ще приблизно 1000 грн. Зліпок зубів коштував би 1500–2000 грн, а індивідуальна капа для сну — ще 5000–10000 грн.

«У підсумку виходить від 9 000 до 14 000 за все. У Німеччині ж консультацію, рентген, зліпок і виготовлення капи та сьогоднішню примірку в моєму випадку повністю покриває медичне страхування», — розповідає дівчина.

Фактично дівчина заплатила 0 євро. Вона ділиться, що хорошого стоматолога в Німеччині знайти нелегко, але реально.

Варто знати, що страховка не є безкоштовною. За неї потрібно платити щомісячні внески. Зазвичай їх вираховують із вашої зарплати. Загальна сума страхування залежить від доходу.

Отримати безкоштовне державне страхування можуть лише малозабезпечені родини, деякі категорії біженців, а також ті, хто отримує певні види соціальної допомоги.

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Нагадаємо, що українська блогерка поділилася своїми спостереженнями про життя в Німеччині після двох років проживання в країні. Дівчина зізналася, що після українського сервісу та асортименту деякі місцеві торгові звички в супермаркетах досі викликають у неї подив і до них важко адаптуватися.

Зокрема, українку здивувало те, що курячі яйця в магазинах зберігаються на звичайних полицях, а не в холодильниках. Крім того, свіжий торт купити день у день практично неможливо, оскільки більшість із них продається замороженими й потребує часу на розморожування.

Водночас дівчина звернула увагу на особливу культуру біопродуктів у Німеччині. За її словами, чимало таких овочів та фруктів дійсно нагадують домашні продукти з городу. Проте висока ціна на них не завжди є гарантією хорошої якості.

А ще в Німеччині діють суворі правила користування дачними ділянками, які суттєво відрізняються від українських. За словами української біженки Людмили Русіної, площа дачного будиночка не повинна перевищувати 24 квадратні метри, а за законом він не може бути придатним для постійного проживання.

Тривале ночування на дачі заборонене й карається штрафом або виселенням, оскільки земля є орендованою, а не власною. Більшість таких ділянок розташована на незручних клаптиках землі вздовж доріг чи залізничних колій, а комфорт на них є мінімальним. На німецьких дачах часто немає каналізації, можуть бути заборонені стаціонарні туалети та високі паркани.

Крім того, у садових кооперативах жорстко регулюється рівень шуму. Проводити гучні роботи або косити траву суворо заборонено вночі, у неділю, святкові дні, а також у денну перерву з 13:00 до 15:00.

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Кількість переглядів
758
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