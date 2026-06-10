В українських біженців можуть вилучати дітей: умови і як цього не допустити

В українців можуть вилучати дітей / © Unsplash

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У країнах ЄС в українців можуть вилучати дітей. Усе тому, що українські біженці виявляються неготовими до інших правил і традицій виховання дітей за кордоном. За яких умов можуть вилучити дитину за кордоном — розповідаємо далі.

Цим поділилися Relocate.to.

За що можуть вилучити дитину за кордоном

Українські родини, які переїздять до ЄС, мають бути готовими адаптуватися не лише до місцевої мови, традицій та законів, а й до правил виховання дітей. За певну подекуди «звичну» поведінку в Україні в ЄС у вас можуть відібрати дитину.

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Якщо соціальні служби, лікарі, вихователі, сусіди чи інші люди бачать ознаки насильства щодо вашої дитини або ж занедбаності чи ризику, вони мають право повідомити поліцію. У вас можуть забрати дитину за всі ці ризики.

Проблема вилучення дітей в українських родин у ЄС набуває масштабів, і нерідко стає гучною темою суспільної уваги. До прикладу, в Італії з початку повномасштабної війни в Україні вилучено 43 дитини в українських біженців. Лише 18 з них вдалося повернути батькам, опікунам чи родичам. А деяких дітей прилаштували до італійських родин.

Особливо гучним став випадок біженки з Сум, яка намагається повернути доньку через суди. Матері досі не поновили батьківські права після скасування рішення про усиновлення дитини.

Соціальні служби в ЄС не забирають дитину через крик у магазині чи одне запізнення до школи. Однак вони можуть ініціювати перевірку, якщо сигнали щодо вашої дитини повторюються від вихователів чи сусідів. Якщо ситуація в родині вважатиметься небезпечною, дитину вилучать.

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Соціальні служби втручаються, коли мають підозру, що в родині відбувається щось нехороше і дитина може бути в небезпеці. Європейський підхід — превентивний. Вони можуть перевірити умови проживання дитини вдома, поспілкуватися з вчителями, сусідами та іншими людьми про вас.

Вилучення дитини є крайнім заходом. Дитину можуть вилучити за такі порушення:

відсутність догляду за нею;

залишення дитини без нагляду;

недбале ставлення;

жорстокість та побиття;

регулярне прогулювання школи;

ігнорування медичних потреб;

постійні гучні конфлікти вдома.

Найразючіше в Україні та ЄС відрізняється ставлення до фізичних покарань. Якщо ви вдарите дитину на очах інших людей, вони можуть викликати поліцію, і дитину у вас заберуть. У багатьох країнах ЄС будь-яке фізичне покарання дитини заборонене.

Найсуворіші покарання за насильство щодо дитини у Німеччині. Серед основних причин, чому соцслужби в ЄС можуть втрутитися, є регулярні запізнення чи прогулювання школи, залишення дитини без нагляду у потенційно небезпечних ситуаціях, синці та опіки у дитини, незадовільні побутові умови та постійні крики з квартири.

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Українським батькам у ЄС варто вивчити місцеві закони, не застосовувати до дітей фізичне та психологічне насильство та тримати повний контакт із закладами освіти — повідомляти про хвороби, причини пропусків школи.

Що робити, якщо соцслужби у ЄС хочуть забрати у вас дитину

Якщо європейські соціальні служби прийшли до вас із перевіркою та хочуть вилучити у вас дитину, варто дотримуватися такого алгоритму дій:

Не підписуйте жодних документів без адвоката та перекладача. Негайно повідомите посольство або консульство України у вашому регіоні про інцидент. Не ігноруйте комунікацію — відкрито говоріть з представниками соцслужб. Покажіть готовність до діалогу, продемонструйте належні умови проживання, надайте довідки від лікарів та школи. Зверніться до юриста із сімейного права, українського консульства або правозахисних організацій для біженців. Зверніться на гарячу лінію Офісу Омбудсмана України: 0 800 50 17 20 (або на пошту hotline@ombudsman.gov.ua). Ведіть облік усіх візитів, дзвінків, імен працівників та зберігайте копії офіційних листів і медичних висновків.

Як перетинати кордон з дитиною 2026 року

Нагадаємо, що з початком літа на кордонах України традиційно зростає кількість людей, які виїжджають.

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, українці можуть самостійно перетинати кордон з 16 років, проте законодавство багатьох сусідніх країн ЄС розглядає їх як дітей і вимагає повноліття для самостійних подорожей.

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Попри дозвіл України на виїзд за свідоцтвом про народження під час воєнного стану, суміжні країни дедалі частіше вимагають саме закордонні паспорти для дітей, тому прикордонники радять оформлювати їх заздалегідь.

Під час дії воєнного стану діють спрощені правила супроводу: один із близьких родичів може їхати з дитиною без нотаріального дозволу. Якщо ж дитина виїжджає з третіми особами, є два варіанти оформлення документів: або нотаріально завірена згода від обох батьків, або письмова згода від одного з них, але обов’язково завірена в органах опіки та піклування.

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