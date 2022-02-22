В ЄС затвердили нові правила подорожей для туристів від 1 березня: що зміниться

В ЄС затвердили нові правила подорожей для туристів від 1 березня: що зміниться

До дітей віком до 6 років не повинні застосовуватися жодні карантинні вимоги.

В Європейському Союзі ухвалили нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Від 1 березня 2022 року туристичні поїздки будуть дозволені людям, які отримали повний курс щеплень схваленою в ЄС або ВООЗ вакциною, після ревакцинації або одужання. Тобто, із чинними COVID-сертифікатами.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 22 лютого.

"Рада ЄС 22 лютого ухвалила оновлені рекомендації щодо тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС. Ці додатки представлені у відповідь на розвиток пандемії, збільшення обсягів охоплення вакцинацією та бустерними дозами вакцини, а також у зв’язку із збільшенням кількості країн, які видають сертифікати, еквівалентні до цифрових COVID-сертифікатів ЄС", - йдеться в заяві.

Згідно з новою затвердженою рекомендацією, карантинні обмеження мають застосовуватися з урахуванням ситуації з COVID в кожній з третіх країн та зважаючи на особистий статус кожної людини. Це означає, що статус вакцинації, або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений чинним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути рекомендацією для країн -членів ЄС дозволити подорожі для тих людей.

Водночас для певних категорій до таких мандрівників може висуватися вимога пройти додаткове ПЛР-тестування перед поїздкою. Нова рекомендація почне діяти від 1 березня 2022 року.

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Термін чинності цифрових COVID-сертифікатів – від 14 днів після щеплення і до 270 днів після основного курсу вакцинації або до моменту отримання бустерного щеплення.

Для людей, які одужали від COVID-19, "несуттєві" подорожі будуть дозволені впродовж 180 днів після одужання.

Дітям віком від 6 до 18 років, які відповідають умовам, встановленим для дорослих, мають бути дозволені подорожі. Усім іншим дітям цього віку слід дозволити подорожувати з негативним ПЛР-тестом зробленим не раніше, ніж за 72 години до відправлення. Країни-члени можуть вимагати додаткового тестування після прибуття, а також карантину або ізоляції.

До дітей віком до 6 років не повинні застосовуватися жодні тести або додаткові вимоги.

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