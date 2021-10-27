Відпочинок у Туреччині: як українцям потрапити до країни та які цікаві місця відвідати

Українські туристи полюбляють Туреччину і взимку, і влітку - адже знайти там відпочинок можна на будь-який смак.

Туреччина завжди користувалася великою популярністю серед українських туристів. Коли під час пандемії коронавірусу більшість країн світу закрили свої кордони для громадян України, до порівняно лояльної Туреччини поїхали навіть ті, хто довго уникав подорожей до цієї гостинної країни.

УНІАН підготував добірку порад та рекомендацій, які варто врахувати перед поїздкою до Туреччини.

Що обрати: пакетний тур чи самостійну подорож

Тривалий час Туреччина асоціювалася з відпочинком all inclusive, який було вигідно купувати в туристичних компаній. Утім, не всім такий варіант відпочинку був до смаку. Протягом останніх років з України до Туреччини почали активно літати бюджетні авіакомпанії. Саме тому організувати подорож самостійно стало набагато простіше і дешевше.

Фото Марини Григоренко

Які умови в'їзду до Туреччини

Громадяни України можуть перетинати кордон Туреччини без візи терміном перебування до 90 днів. Втім, є умова: загальний термін перебування в країні не перевищуватиме 90 днів протягом пів року від дати першого в'їзду.

Які карантинні обмеження діють на території країни

Українські туристи можуть їхати до Туреччини, зокрема, і з туристичною метою. До слова, туристів не стосуються карантинні обмеження, що діють на території країни. Утім, слід пам'ятати: деякі заклади під час локдауну можуть бути зачинені, обмеженою може бути робота громадського транспорту. Але є й плюси - на вулицях Туреччини порожньо!

Довгий час Туреччина асоціювалася тільки з пляжним відпочинком. Фото Марини Григоренко

Які документи необхідні для в'їзду до Туреччини

Аби туристові перетнути турецький кордон, потрібно надати один з документів:

документ про вакцинацію від COVID-19, завершену не раніше ніж за 14 днів до приїзду, в паперовому або в електронному вигляді англійською мовою та з QR-кодом. Туреччина визнає всі затверджені ВООЗ вакцини, а також препарати, що використовують в Україні на національному рівні

документ про перенесення коронавірусу протягом останніх шести місяців

ПЛР-тест на коронавірус англійською мовою, який має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду

експрестест на визначення антигену SARS-CoV-2 англійською мовою, який слід зробити не пізніше ніж за 48 годин до приїзду

Ці умови не поширюються на дітей, які не досягли 12 років.

Аеропорт Ататюрка. / Associated Press

Важливим є те, що для в'їзду до Турецької Республіки обов'язковим є заповнення електронної форми на сайті турецького Міністерства охорони здоров'я. Це треба зробити за 72 години до прибуття. Пасажирів без цієї форми не пустять на рейс. Адже саме на її основі автоматично буде генеруватися HES-код, а він потрібний для відвідування деяких публічних місць в Туреччині.

У Туреччині для відвідування багатьох громадських місць потрібно мати HES-код. Фото Марини Григоренко

Крім того, іноземці можуть в'їхати до Туреччини з медичним страховим полісом. Він має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID 19. Справа у тому, що в аеропорту є тепловізори, які фіксують підвищену температуру в туристів. Якщо у прибулого будуть симптоми коронавірусу, то його можуть відправити на ізоляцію або шпиталізувати до державної клініки.

Що відомо про турецьку медицину

Всі основні регіони масового туризму Туреччини забезпечені клініками. Великі медичні центри розташовані в Анталії, Аланії і Фетхіє. Медпункт може бути в готелях. Утім, там зазвичай працює молодший медичний персонал. А він лише має право тільки оглянути людину і дати загальні рекомендації. Лікувати може тільки лікар.

Турецькі вулички. Фото Марина Григоренко

Якщо турист має страховий поліс, то йому самостійно не потрібно шукати клініку. Наприклад, в страховій компанії ІНГО кажуть, що в 80% всіх випадків організують виклик медиків просто до готелю, де відпочиває турист. Як правило, щоб дістатися до місця вашого відпочинку, лікарю потрібно одна-дві години. Саме тому у некритичних випадках доведеться зачекати. Але екстрених це не стосується. Приміром, у Туреччині приводом для виклику швидкої може бути знепритомнення, серцевий або епілептичний напади. В інших складних ситуаціях для транспортування пацієнта страхова компанія може організувати машину приватної швидкої допомоги, якщо для цього є медичні показання.

Утім, варто пам'ятати: навіть якщо людина вже потрапила до клініки - це не ще означає миттєве надання допомоги. У медзакладах є три типи черги відповідно до рівня небезпеки для пацієнта. Визначає його медперсонал, а не страхова компанія чи хворий.

Наразі в Туреччині активно розвивається медичний сервіс та поліпшується технічне оснащення клінік. Саме тому в одному закладі можна отримати необхідну допомогу, а також навіть ліки, а це нетипово для європейської практики. Ціни на ліки та медичні послуги на території країні істотно відрізняються. Річ у тім, що державою регулюється лише певний їхній діапазон. Утім, якщо турист має якісний страховий поліс, то переважна більшість послуг і ліків безкоштовні.

Що варто відвідати в Туреччині

Туреччина - дуже різноманітна країна. Кожний турист може обрати відпочинок відповідно до свого смаку. Можна година гуляти у популярних туристичних містах, або годинами загоряти та купатися на пляжах, іноді виїжджаючи на екскурсії до головних визначних пам'яток. Любителі екстриму теж будуть задоволені, адже можуть отримати його на воді, під водою, в горах або в небі.

Залежно від стилю відпочинку в ІНГО радять вибирати і відповідний страховий поліс. Страховка для пляжного релаксу і екстремального відпочинку відрізняються не тільки вартістю, але і покриттям. Варто про це пам'ятати.

Туреччина – країна котиків. Фото Марини Григоренко

Для любителів ледачого відпочинку на пляжі найкраще підійдуть Анталія, Аланія, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Фетхіє. Саме там багато курортних готелів із системою all inclusive, насиченою розважальною програмою, екскурсіями, атракціонами і, зрозуміло, відмінними пляжами.

Знамениті пляжі Алачаті. Фото Марини Григоренко

тим, хто налаштований на більш екстремальний відпочинок, можна вирушити до Олюденізу неподалік від Фетхіє і Даламана. Це невелике курортне селище з трьох боків оточене горами з ідеальними умовами для оглядових екскурсій на параплані. Саме тут розташовані Національний заповідник Блакитна лагуна, відомий своїм незвичайним пляжем на стику двох морів – Середземного і Егейського.

Олюденіз – популярне місце для параглайдингу. Фото Юлії Корнійчук

Ще одна легендарна пам'ятка Туреччини – геотермальні джерела Памукалле у провінції Денізлі - це природний і культурний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ландшафт Памуккале являє собою каскад терасових ванн з температурою +36 градусів, прикрашених білосніжними кальцитовими сталактитами. Саме тут наприкінці другого століття до нашої ери заснували курорт Ієраполіс. Про нього зараз нагадують руїни давніх лазень, храмів та інших елліністичних пам'яток.

У Туреччині дуже красива природа. Фото Юлії Корнійчук

Політати на повітряних кулях над унікальними скельними долинами, пожити в печерних готелях і помилуватися дикими мустангами можна у Каппадокії. Це абсолютно не пляжний регіон Туреччини, і їздити сюди можна цілий рік.

Марсіанські пейзажі Каппадокії.

Печерні готелі Каппадокії. Фото Марини Григоренко

Для тих, хто полюбляє зимовий екстрим, підійде головний гірськолижний курорт країни Ерджієс зовсім недалеко від Кайсері. Тут спуститися на лижах або сноубордах можна зі схилів згаслого вулкана.

Ерджієс – головний гірськолижний курорт Туреччини. Фото Марини Григоренко / УНІАН

Популярністю серед турецьких знаменитостей і західних європейців користується курортне село Алачаті, що зовсім недалеко від Ізміра. Хоч це місце не дуже популярне серед українських туристів, але там можна годинами блукати затишними вуличками серед білосніжних будиночків із кольоровими дверима і балкончиками, а потім охолоджуватися в блакитних водах Егейського моря на білосніжних піщаних пляжах.

Колоритні вулички Алачаті. Фото Марини Григоренко

Для екскурсії на вікенд чи ненайкраще підійде найбільше місто Туреччини – Стамбула. Щоб обійти його все, не вистачить кількох днів. Саме тому туди можна повертатися знову і знову. Тут вам і красиві мечеті, і сучасні хмарочоси, і самобутні яскраві вулички, і прогулянки на кораблях Босфором, і метушня типових європейських вуличок. Кожному приглянется щось своє!

Associated Press

Серед інших великих міст Туреччини, куди можна вирватися в невелику екскурсійну подорож – столиця Анкара і третє за величиною місто країни Ізмір.

Цікаві факти про Туреччину

Державна мова в Туреччині – турецька. У популярних туристичних місцях у вжитку англійська, російська, французька та німецька мови. Утім, місцеві мешканці не дуже добре знають іноземні мови. Але їм у пригоді стають онлайн-перекладач на смартфоні. Національна валюта в Туреччині – турецька ліра. Одна турецька ліра дорівнює приблизно 2,8-3 українським гривням. Зараз в країні практично у всіх туристичних місцях можна розрахуватися банківською картою, а готівку завжди можна зняти в банкоматі – комісія там невелика. Готівку краще везти в доларах або євро: в туристичних зонах ними навіть можна розраховуватися. Турецькі базари – це одна з візитівок країни. У всіх великих містах є старовинні торгові павільйони, де можна купити різні сувеніри та місцеві ласощі. Цікаво, що на турецьких базарах можна і потрібно торгуватися. Втім, є одне негласне правило: якщо ви назвали свою ціну, а продавець на неї погодився, то від покупки вже відмовлятися не можна. Оновними засобами пересування між містами Туреччини є автобуси та залізниця. Можна їздити і на таксі: на нього фіксовані тарифи, а в кожній машині є лічильники. Якщо хочете вільно подорожувати, тоді краще взяти машину напрокат.

Турецькі базари. Фото Марини Григоренко

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