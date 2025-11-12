ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Туризм
948
1 хв

Відпочинок у Карпатах 2025: українець розповів, скільки витратив у Буковелі за три дні

Українець поділився реальними витратами на триденний вікенд у Буковелі 2025 року. Дізнайтеся, скільки коштує відпочинок у Карпатах у позасезонний період.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Буковель

Буковель / © bukovel.com

Українець поділився у соцмережах, скільки коштує триденний вікенд у Буковелі 2025 року. Відпочинок у Карпатах у позасезонний період йому обійшовся в понад 17 тисяч гривень.

Про це блогер розповів в Instagram.

Чоловік приїхав на потязі та активно проводив час: катався на самокаті, відвідував туристичні локації, новий аквапарк "Мавка", а також "Гуцул Ленд", пив каву, купував сувеніри та смаколики.

Вартість основних витрат за три дні:

  • Потяг — 237 грн

  • Таксі — 500 грн

  • Готель з сніданком та басейном — 5 700 грн

  • Прокат самокатів — 100 грн

  • "Гуцул Ленд" — 430 грн

  • Випічка та перекуси — 4 197 грн

  • Кава — 135 грн

  • Ski-пас — 400 грн

  • Аквапарк — 3 200 грн

  • Сувеніри — 1 700 грн

  • Солодощі — 1 280 грн

Автор відзначив, що навіть у позасезонний період ціни на послуги та розваги в Буковелі залишаються високими, але враження від гір і активного відпочинку того варті.

У коментарях користувачі відреагували по-різному: хтось зазначив, що за ці гроші можна поїхати за кордон, наприклад, у Мілан, інші ж підкреслили, що відпочинок у Карпатах того вартий.

Раніше ми писали, що подорож у Карпати взимку або восени — це не лише гарні краєвиди, а й серйозне випробування для будь-якого водія. Гірські маршрути приховують чимало небезпек: круті серпантини, непередбачувані погодні умови та слизьке покриття, яке може перетворити звичайну поїздку на справжній стрес.

