Відпочинок у Карпатах 2025: українець розповів, скільки витратив у Буковелі за три дні
Українець поділився реальними витратами на триденний вікенд у Буковелі 2025 року. Дізнайтеся, скільки коштує відпочинок у Карпатах у позасезонний період.
Українець поділився у соцмережах, скільки коштує триденний вікенд у Буковелі 2025 року. Відпочинок у Карпатах у позасезонний період йому обійшовся в понад 17 тисяч гривень.
Про це блогер розповів в Instagram.
Чоловік приїхав на потязі та активно проводив час: катався на самокаті, відвідував туристичні локації, новий аквапарк "Мавка", а також "Гуцул Ленд", пив каву, купував сувеніри та смаколики.
Вартість основних витрат за три дні:
Потяг — 237 грн
Таксі — 500 грн
Готель з сніданком та басейном — 5 700 грн
Прокат самокатів — 100 грн
"Гуцул Ленд" — 430 грн
Випічка та перекуси — 4 197 грн
Кава — 135 грн
Ski-пас — 400 грн
Аквапарк — 3 200 грн
Сувеніри — 1 700 грн
Солодощі — 1 280 грн
Автор відзначив, що навіть у позасезонний період ціни на послуги та розваги в Буковелі залишаються високими, але враження від гір і активного відпочинку того варті.
У коментарях користувачі відреагували по-різному: хтось зазначив, що за ці гроші можна поїхати за кордон, наприклад, у Мілан, інші ж підкреслили, що відпочинок у Карпатах того вартий.
Раніше ми писали, що подорож у Карпати взимку або восени — це не лише гарні краєвиди, а й серйозне випробування для будь-якого водія. Гірські маршрути приховують чимало небезпек: круті серпантини, непередбачувані погодні умови та слизьке покриття, яке може перетворити звичайну поїздку на справжній стрес.