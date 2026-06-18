"Викликають легкий шок": українка показала незвичний продукт із супермаркету Німеччини (відео)

Незвичайні продукти у Німеччині

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Українці за кордоном, а особливо у Німеччині, часто розповідають про незвичайні продукти, якими ласують іноземці. Біженка з України розповіла, що цікавенького знайшла у німецькому супермаркеті і як це можна приготувати.

Відео вона опублікувала в Instagram.

Які незвичайні продукти продають у німецьких супермаркетах

Українка поділилася, що деякі речі і продукти у німецьких супермаркетах досі викликають у неї легкий шок.

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«Якщо ви думали, що в консервних банках буває тільки тушкованка чи кукурудза, то Німеччина вас здивує. Ось, наприклад, ви знали, що німці продають сире тісто в консервованих банках?», — питає підписників блогерка.

І ні, це зовсім не екзотика, а звичайні недільні булочки. Вони коштують копійки, але виходять дуже смачними.

«Процес відкриття — це окремий вид легкого стресу. Знімаєш папірець, баночка робить такий гучний бах, і вуаля. Всередині виявляється ідеально скручений рулончик сирого дріжджового тіста», — додає українка.

Тісто пахуче, як домашня випічка. На ньому навіть є спеціальні лінії з перфорованими дірочками, аби було зручно ділити порції чи готувати круасани.

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Українка вирішила приготувати з такого тіста пиріг-піцу. Тісто вийшло дуже пишним та хрустким.

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Нагадаємо, українська біженка в Німеччині поділилася в Instagram історією про неочікувану агресію та стереотипи з боку місцевої працівниці соціальної сфери, яка займається біженцями.

Під час розмови про освіту та незалежність жінок німкеня емоційно «вибухнула» та почала транслювати образи на адресу українок. Вона назвала їх «жінками легкої поведінки», які лише фарбуються, носять підбори та «відбирають німецьких чоловіків», висловивши нерозуміння, чому місцеві чоловіки обирають саме їх.

Цей інцидент зняв «рожеві окуляри» українки, яка за півтора року еміграції жодного разу не стикалася з таким ставленням до біженців. На думку авторки, за такими звинуваченнями криється банальна заздрість і жіноче невміння конкурувати. Вона зазначила, що українки вміють балансувати між доглянутістю, освітою та турботою про родину, тоді як опонентка сприймає їх як порожніх ляльок.

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Попри образу, біженка наголосила на важливості взаємоповаги та закликала не судити людей за їхні культурні погляди чи зовнішність.

Українська біженка та блогерка Людмила Русіна у своєму TikTok детально розповіла про труднощі переїзду до Німеччини. Головною проблемою для новоприбулих залишається переповненість таборів і те, що більшість німецьких земель закрита для приймання.

Вибір регіону, за словами блогерки, безпосередньо залежить від подальших планів на працевлаштування. Для тих, хто хоче просто перечекати важкі часи, підійдуть регіони з простішими умовами проживання, наприклад, Саксонія, де легше знайти дах над головою. Водночас для побудови кар’єри краще обирати великі міста та західну частину країни, хоча там доведеться зіткнутися з дефіцитом і високою вартістю оренди житла.

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