Вже 13-а країна ЄС вирішила пускати до себе українських туристів: які умови

Вже 13-а країна ЄС вирішила пускати до себе українських туристів: які умови

Іспанія залишається відкритою для туристів з України.

Після виключення України з "зеленого списку" Євросоюзу Іспанія ухвалила рішення зберегти можливість в'їзду для українських мандрівників.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

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"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 листопада. До того ж все залишається, як є", - написав голова МЗС.

Від 15 листопада для в'їзду до Іспанії потрібен сертифікат про вакцинацію. Також дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на наявність коронавірусу або довідки про одужання), які належать до наступних категорій:

осіб, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

медичних співробітників для виконання своїх обов’язків;

осіб, які здійснюють вантажні перевезення, членів екіпажів морських та повітряних суден;

дипломатів, співробітників міжнародних організацій, військових формувань, цивільного захисту або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

студентів;

осіб, які документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

осіб, які документально підтвердять необхідність в’їзду через форсмажорні обставини, внаслідок вимушеної потреби або з гуманітарних причин.

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю або завантажити мобільний застосунок Spain Travel Health–SpTH та отримати QR код.

До 14 листопада включно подорожі можливі без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю: https://www.spth.gob.es/.

Зауважимо, що для того, щоб знайти всі правила перетину кордону до конкретної країни, до якої плануєте поїхати, слід перейти на спеціальний сайт МЗС, де регулярно оновлюються статуси і умови всіх країн щодо заборони/дозволу в’їзду іноземців.

Станом на 12 листопада про збереження чинних умов в'їзду для українців повідомляли Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, Австрія, Чехія, Бельгія, Данія, Франція, Ірландія, Словаччина.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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